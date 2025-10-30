가을 향기 속으로… 마산가고파국화축제 새달 1일 개막

창원 3·15해양누리공원 등서 열려

국화작품 전시·드론 라이트쇼 관심



지난해 마산가고파국화축제 모습.

창원시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 창원시가 국화향으로 물든다.창원시는 지역 대표 가을축제인 ‘제25회 마산가고파국화축제’를 다음 달 1일부터 9일까지 3·15해양누리공원과 합포수변공원 일원에서 연다고 29일 밝혔다.축제 주제는 ‘국화에 이끌려 가을을 만나다’다. 국화 17만 본이 어우러진 대규모 국화 작품전시, 드론 라이트쇼와 불꽃축제, 국향가요제와 국화 시네마, 인디뮤직 페스타 등이 관람객을 맞는다.제1축제장인 3·15해양누리공원은 레트로(복고풍) 감성의 국화작품 전시 중심으로 운영한다. 메인 주제는 ‘여행의 시작’으로, 비행기·탑승구 등 공항을 상징하는 국화 작품을 만날 수 있다.제2축제장인 합포수변공원에서는 ‘홍콩빠 감성포차’가 정오부터 밤 10시까지 운영된다. 지역 청년 창작자들이 힘을 보태 마련한 이 공간에서는 마산 앞바다 밤 풍경과 이색적인 먹거리·소규모 공연을 즐길 수 있다.신규 야간 프로그램인 ‘바다빛 국화시네마’는 오후 5시부터 3·15해양누리공원 덱 로드에서 운영한다. 있다. ‘국화빛 소망길’과 ‘국화트리’ 등 시민 참여형 프로그램도 있다.개막식은 11월 1일 오후 7시 3·15해양누리공원에서 연다. 700대 드론 라이트쇼와 가수 공연을 볼 수 있는 시간이다. 같은 날 오후 3시 30분에는 군악대와 로봇랜드 공연팀이 참여하는 퍼레이드도 진행한다. 이후 국화 인디뮤직페스티벌, 멀티미디어 불꽃쇼, 국화 댄스&치어리딩 페스티벌 등이 이어진다. 가고파 마산항 밤바다축제, 창동라면축제, 눈 내리는 창동거리축제 등 지역 상인회가 주관하는 다양한 행사도 국화축제와 함께 연다.﻿창원 이창언 기자