‘일등 청렴 기업을 향해!’···GH, 건설 현장 대상 ‘찾아가는 청렴 간담회’



GH 제공

경기주택도시공사(GH)는 건설 현장 중심의 청렴문화 확산과 반부패·윤리경영 실천을 위해 ‘2025년 찾아가는 건설공사 참여자 청렴 간담회’를 본격적으로 시작했다고 31일 밝혔다.간담회는 현장과의 소통을 강화하고 청렴·공정한 건설문화 정착을 위한 실질적 의견 수렴을 위해 마련됐다.GH는 올해 주요 건설 현장을 대상으로 간담회를 차례대로 운영할 계획이다. 간담회에는 건설사, 건설사업관리단 등 공사 관계자 등이 참여한 가운데 △불공정 관행 근절 △부패 취약 분야 개선방안 △공정한 계약관리 △갑질 근절 대책 등을 중점적으로 논의하고, 현장의 애로사항을 청취할 예정이다.또 GH의 청렴윤리경영 컴플라이언스 프로그램(K-CP) 등 익명 신고 제도와 부패 대응 모의훈련 사례 등을 공유하고, 청렴 실천에 대한 공감대 형성과 현장 중심의 청렴 의식 제고에 초점을 맞춘다.GH는 앞으로도 △CEO 주관 반부패 추진회의 △부서별 청렴담당관 제도 운영 △전 임직원 대상 청렴교육 강화 등을 통해 청렴문화 내재화와 부패 취약 분야 개선을 지속 추진해 나갈 계획이다.간담회를 주관하고 있는 이광진 GH 상임감사는 “청렴은 공사의 신뢰이자 경쟁력”이라며, “현장과의 꾸준한 소통과 참여를 통해 공정하고 투명한 조직문화를 정착시켜 도민에게 신뢰받는 일등 청렴 공기업으로 도약하겠다”라고 말했다.안승순 기자