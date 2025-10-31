GSEF 보르도 포럼 참가 김보라 시장, ‘세상에서 가장 안전한 일죽목욕탕’ 소개



프랑스 보르도시에서 열리고 있는 ‘2025 국제사회연대경제협의체(GSEF) 보르도 포럼’에 참석하고 있는 김보라 안성시장이 30일 ‘지역에 놓인 미래(The future lies in the regions)’세션에서 안성시와 지방정부협의회가 추진 중인 사회연대경제 활성화를 위한 정책을 소개하고 있다. (안성시 제공)



김보라 안성시장이 29일(현지 시각) ‘2025 국제사회연대경제협의체(GSEF) 보르도 포럼’ 개최 도시인 보르도시 피에르 위르믹 시장과 면담을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.(안성시 제공)

‘2025 국제사회연대경제협의체(GSEF) 보르도 포럼(10.29~31)’ 참석차 프랑스를 방문 중인 김보라 안성시장이 지역 기반 사회연대경제의 비전과 경험을 국제사회에 공유하며 글로벌 교류를 강화했다.이번 보르도 포럼은 전 세계 70개 국가에서 중앙정부 관계자, 시장 등 지방정부 단체장과 관계자, 사회적 경제 기업가와 국제기구 관계자 등 약 5500명이 참석한 가운데 7개 핵심 의제가 다뤄졌다.한국 지방정부를 대표하는 전국사회연대경제 지방정부협의회 회장이자 GSEF 아시아대륙 의장기관의 대표 자격으로 포럼에 참석한 김 시장은 포럼 첫날인 29일에 개최 도시인 보르도시 피에르 위르믹 시장의 공식 초청에 따라 면담을 갖고 두 도시 간 협력 방안을 논의했다.이어 포럼 2일 차인 30일 김보라 안성시장은 전 세계 지방정부들의 사회연대경제 네트워크 대표들로 패널을 구성한 ‘지역에 놓인 미래(The future lies in the regions)’세션에 참여해 안성시와 지방정부협의회가 추진 중인 사회연대경제 활성화를 위한 정책을 소개했다.특히, 민간 대기업-사회적경제조직-지방정부가 협력해 지역의 노후된 목욕탕을 로컬돌봄 커뮤니티 공간으로 리모델링해서 모범 사례로 꼽힌 ‘세상에서 가장 안전한 일죽목욕탕’을 설명했다.이어 패널로 참여한 Reves(유럽 지방정부 네트워크), REMCESS(카메룬 지방정부 네트워크) 등 각국 네트워크의 수장들, 지방정부 리더들과 함께 지역이 직면하고 있는 미래 과제에 대해 논의하며 안성시를 비롯한 한국지방정부의 국제적 위상을 높였다.김보라 시장은 “지속 가능한 도시발전의 핵심은 지역이 가진 고유한 가치와 공동체 역량을 기반으로 한 사회연대경제에 있다”며 “안성은 취약계층 고용, 그리고 농업협동조합 위주로 현장이 조성되어 있어, 앞으로는 1인 가구, 기후위기, 외국인 근로자 등 다양한 사회문제 해결형 조직을 구성하는 것이 목표”라고 말했다.이어 “이번 GSEF 보르도 포럼을 계기로 안성시가 아시아 사회연대경제 거점도시로서의 위상을 강화하고, 유럽 및 아프리카 등 다양한 지역과의 협력 네트워크를 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.한편, GSEF는 사회적 경제 조직과 지방정부 간의 국제적인 연대를 통해 지역문제 해결과 사회경제 발전을 도모하는 글로벌 네트워크다.안승순 기자