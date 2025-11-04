은평구, 옥외광고물 수준 향상 평가에서 6년 연속 ‘우수 자치구’ 선정

서울Pn

서울 은평구가 서울시 옥외광고물 수준 향상 평가에서 우수 자치구로 선정된 가운데 구의 옥외광고물 관리 사업 현장 모습. 은평구 제공


서울 은평구는 ‘2025 서울시 옥외광고물 수준 향상 평가’에서 6년 연속 우수 자치구로 선정됐다고 4일 밝혔다.

서울시 옥외광고물 수준 향상 평가는 쾌적하고 깨끗한 도시경관 조성과 옥외광고물 수준 향상을 위해 실시하는 서울시의 옥외광고물 종합 평가다. 3개 분야 11개 항목에 대한 평가를 통해 5개의 우수 자치구를 선정했다. 주요 평가 지표는 불법 광고물 정비 및 행정처분 실적과 특수사업 실적, 간판 개선 사업과 현수막 재활용 사업추진실적 및 기타 예산과 인력 확보 등이다.

그동안 구는 ‘불법 광고물 야간·주말 현장정비 반’을 운영해 현장 단속 및 신속한 민원 처리를 위해 노력해 왔다. 또한 ‘광고물 정비 분야 동 행정 평가’를 통해 구와 동 주민센터의 업무 연계성도 높였다.

아울러 구간을 지정해 무질서한 간판을 정비하는 간판 개선 사업과 소규모 자영업자 LED(발광 다이오드) 간판 지원 사업을 통해 도시 미관 개선을 위한 노력도 꾸준히 했다.

김미경 은평구청장은 “서울시 자치구 옥외광고물 수준 향상 평가에서 6년 연속 우수한 성과를 인정받아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 도시 미관의 수준을 향상하고 구민의 생활 만족도를 높이기 위해 노력하겠다”고 강조했다.


임태환 기자
