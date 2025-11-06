영등포구, ‘안양천 교통안전 체험장’ 새 단장…전 세대 맞춤형 자전거교실 운영



서울 영등포구에 있는 안양천 교통안전 체험장의 전경. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구는 안전한 자전거 이용 문화를 확산하기 위해 ‘안양천 교통안전 체험장’을 새 단장했다고 6일 밝혔다.안양천 교통안전 체험장은 총실제 도로 환경을 그대로 옮겨와 현장감 있게 교통안전 훈련을 체험할 수 있는 곳이다. 2013년 조성 이후 전면 재정비를 실시해, 어린이 중심이던 교육시설을 전 세대가 함께 이용할 수 있는 체험형 교육장으로 탈바꿈했다.이번 정비는 행정안전부 특별교부세 3억원을 지원받아 진행됐다. 4종류의 자전거 도로 재현과 이론교육 안내판 설치, 내부코스 평탄화와 자전거 보관대 설치 등을 통해 보다 체계적이고 실습 중심의 교통안전 교육 환경을 조성했다.구는 새롭게 단장한 체험장에서 오는 10일부터 28일까지 성인 자전거교실도 무료로 운영한다. 교육은 19세 이상 65세 미만의 성인을 대상으로 자전거 도로 주행 실습과 이론 교육을 병행한다. 올바른 주행 습관 형성과 안전수칙 숙지를 목표로 한다. 참여 신청은 구 누리집 ‘통합예약’에서 가능하다. 회차당 8명을 선착순으로 모집한다. 교육은 평일 오후 2시부터 4시까지 진행한다.최호권 영등포구청장은 “안양천 교통안전 체험장을 전 세대가 쉽고 즐겁게 배울 수 있도록 전면 재정비했다”라며 “실습 중심의 교육을 통해 구민의 안전 의식을 높이고, 누구나 안심하고 이동할 수 있는 교통환경을 만들겠다”고 강조했다.임태환 기자