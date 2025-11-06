서울Pn

서울, 신혼부부·청년 임차보증금 이자 지원 확대

용마산·상봉역 인근 공공주택 1564가구 공급

서초 정류장·공원 벤치서 독서 어때요

유럽풍 기차 레스토랑의 낭만… 노원서 달린다

글로벌 명소된 서대문 홍제폭포에 문화 전시관까지

6일 개관식 이어 10일부터 정식 운영
“자연과 문화가 어우러지는 감성공간”
방문자 330만명...130만명은 외국인


  •
이성헌(왼쪽 네 번째) 서대문구청장과 오세훈(다섯 번째) 서울시장이 6일 서울 서대문구 홍제폭포에서 홍제폭포 복합문화센터 개관을 축하하고 있다.
서울시 제공


“홍제폭포 복합문화센터는 ‘자연과 문화, 사람과 도시가 어우러지는 감성공간’으로서 서대문구의 새로운 상징이 될 것입니다.”

이성헌 서울 서대문구청장은 6일 홍제폭포 복합문화센터 개관식에서 “사람 중심의 감성도시 서대문을 만들어 가겠다”며 이같이 말했다. 글로벌 관광 허브 공간으로 조성된 홍제폭포 복합문화센터는 미디어전시관 등이 모여있다. 외국인의 서울 관광 필수코스가 된 홍제폭포에 문화 콘텐츠까지 추가된 셈이다.

지상 2층, 연면적 499.86㎡ 규모다. 1층에는 미디어전시관, 굿즈숍, 관광안내공간이, 2층에는 카페, 다목적공간, 외부 테라스가 들어섰다. 미디어전시관에서는 홍제폭포의 사계절 영상과 서울관광 명예홍보대사인 가수 제니의 홍보 영상 등을 관람할 수 있다. 카페와 테라스에서는 홍제폭포의 물줄기와 안산의 단풍을 한눈에 조망할 수 있다.

홍제폭포는 서울형 수변감성도시 1호 선도사업 사업지다. 2011년 높이 26m, 폭 60m 규모의 인공 폭포로 만들어졌지만 잘 알려지지 않았다가 2023년 4월 카페폭포가 개장하면서 급격히 알려졌다. 카페 전망대에서 보는 사계절 폭포의 모습은 도심 속에서 즐기는 자연으로 주목받았다. 이후 소셜미디어(SNS) 입소문을 타고 누적 방문객이 지난달 말 기준 330만명을 넘어섰다. 130만명이 외국인 관광객이었다.

특히 운영 수익을 지역 장학금으로 되돌리는 선순환 모델도 안착했다. 지금까지 328명에게 6억 1000만원이 지원됐다. 아울러 구는 아름인도서관 등 다양한 여가시설도 추가하고 다양한 행사를 열고 있다.

개관식에 참석한 오세훈 서울시장은 “우리가 자랑으로 생각하는 산과 물길이 생활 속 문화와 예술로 스며들고, 더 건강하고 행복한 서울을 만들기 위해 계속 뛰겠다”고 했다.

이 구청장은 “방문객 330만명 방문은 시민의 참여와 지역의 자생적 힘이 결합될 때 얼마나 풍요로운 도시의 변화를 이룰 수 있는지를 보여주는 귀중한 결과”라고 강조했다.

사진설명

이성헌(왼쪽 네 번째) 서울 서대문구청장과 오세훈(다섯 번째) 서울시장이 6일 서대문구 홍제폭포에서 홍제폭포 복합문화센터 개관을 축하하고 있다. 서울시 제공

서유미 기자
