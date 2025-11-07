‘더 베스트 강동 교육벨트’ 콘퍼런스 열려

8개 대학·학부모 등 100여명 참석

“내년 더 많은 학교 참여하게 지원”



이수희(가운데) 서울 강동구청장이 지난달 29일 강동아트센터에서 열린 ‘더 베스트 강동 교육벨트’ 협력기관 2차 업무협약식에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 강동구 제공

서울 강동구는 지난달 29일 강동아트센터에서 고교생 대상 특화 교육 모델인 ‘더 베스트 강동 교육벨트’의 성과를 공유하기 위한 콘퍼런스를 개최했다고 6일 밝혔다. ‘더 베스트 강동 교육벨트’는 2025년 고교학점제 전면 도입에 맞춰 지역 고등학교의 교육 경쟁력 강화를 지원하고 학생들에게 수준 높은 교육과정을 제공하기 위한 강동구의 미래교육 사업이다.이번 콘퍼런스에는 강원대, 대구가톨릭대, 명지대, 서울과학기술대, 영남대, 충북대, 한동대, 한양대 등 업무협약(MOU)을 맺은 8개 대학 대표와 강동구 중고등학교 교사, 학부모 등 100여명이 참석했다. 참석자들은 올해 사업 ﻿성과를 돌아보고, 관련기관과의 2차 MOU를 체결하며 내년도 사업 방향을 함께 모색했다.현재 강동구는 총 17개 대학과 협력체계를 구축하고 있으며, ﻿교수와 박사급 강사가 참여하는 42개 특화 교육과정을 운영 중이다. ﻿이수희 강동구청장은 “내년에는 더 많은 학교가 참여할 수 있도록 지원을 확대하고, 구 전역으로 사업을 확산시켜 나가겠다”고 밝혔다.안석 기자