임광현 경기도의원 “국제교류 활성화 위한 교육지원청의 적극적 교류확대 추진” 강조



임광현 의원이 7일 열린 2025년도 행정사무감사에서 경기도 교육청 산하 각 교육지원청의 국제교류 협력 활성화와 글로벌 인재 양성 방안 마련을 당부하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 소속 임광현 의원(국민의힘, 가평)은 7일 수원·평택·안성교육지원청을 대상으로 실시된 2025년도 행정사무감사에서 “국제교류 협력 활성화가 여전히 미흡하다”고 지적했다.수원교육지원청은 남부권역 국제교류 협의체를 운영하고 온라인 교류 인프라 등을 구축하고 있으며, 평택교육지원청은 지역 내 미군부대 및 부대 내 학교와 연계하는 교류 프로그램을 추진하고 있다.김선경 수원교육지원청 교육장은 “국제교류 거버넌스를 강화하기 위해 올해 4천만 원의 예산을 편성하고 온라인 교류 인프라를 구축 중”이라고 밝혔다.임 의원은 “온라인 중심의 교류 프로그램에는 한계가 있다”고 말하며, “학생들이 직접 해외 현장을 체험하고, 다양한 문화 속에서 배우는 교육이야말로 진정한 글로벌 인재 양성의 출발점”이라고 강조했다.임 의원은 도내 학생들의 미래 사회 대응력 향상 필요성에 공감하고, 경기도교육청 차원의 국제적 교육협력 네트워크를 체계적으로 구축하기 위해 『경기도교육청 국제교류협력에 관한 조례』를 전부개정했다.임 의원은 끝으로 “경기도교육청과 각 지역 교육지원청이 중심이 되어 국제교류를 적극적으로 추진하고, 학생들이 세계 속에서 경쟁력 있는 역량을 키울 수 있도록 실질적인 교류 프로그램을 마련해 달라”고 당부했다.온라인뉴스팀