이종환 서울시의회 부의장, ‘서울관광 AI 대전환 토론회’ 성황리 개최



지난 9일 열린 ‘서울관광 AI 대전환 토론회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난 9일 열린 ‘서울관광 AI 대전환 토론회’에서 개회사를 하는 이종환 부의장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 이종환 부의장(국민의힘, 강북1)은 지난 9월 서울시의회 제2대회의실에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 ‘AX 관광 대전환’을 모색하는 토론회가 서울시의회, 학계, 산업계 전문가, 그리고 200여 명의 시민과 학생들이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.이종환 부의장은 개회사를 통해, 인공지능의 잠재력을 어떻게 서울관광의 미래에 반영할 수 있을지에 대한 심도 있는 논의가 필요하다고 강조하며, “관광 산업은 독립된 산업이 아니라 유기적이고 상호 의존적인 복합 산업으로, 이러한 관광에 AI를 활용해, 체류시간을 늘리고 고부가가치를 창출하는 관광 생태계를 서울이 선도해야 한다”고 말했다.또한 오세훈 시장의 “서울관광 ‘3377 전략은 ▲3000만 관광객은 ▲1인당 지출액 300만원은 ▲체류기간 7일은 ▲재방문율 70% 등을 의미하는데, 이러한 서울관광 3377 전략’도 AI와 접목되어야 하며, 특히 서울시가 강점이 있는 의료관광도 AI를 활용한다면 새로운 관광 수요를 이끌 수 있다”라고 덧붙였다.이날 토론회는 서울시의회 교통위원회 문성호 의원 사회로 진행되었으며, 최호정 서울시의회 의장, 국민의힘 이성배 대표 의원의 축사에 이어, 그 외 다수 서울시의원이 참석해 축하의 메시지를 전달했다. 또한, 서울시 관광정책의 실행력을 높이기 위해 구종원 관광체육국장, 권명희 관광체육과장이 참석했다.온라인뉴스팀