홍원길 경기도의원, 비지정 무형유산 보존·전승 첫발... 지속 가능한 지원체계 마련 필요



홍원길 의원이 10일 진행된 경기도 문화체육관광국 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 문화체육관광위원회 홍원길 의원(국민의힘, 김포1)이 10일(월) 진행된 경기도 문화체육관광국(이하 “문체국”) 행정사무감사에서 도내 비지정 무형유산 지원사업의 추진 현황과 향후 발전 방향에 대해 질의하며 전통문화의 보존과 전승을 위한 지속가능한 지원체계 구축을 강조했다.홍원길 의원은 “올해 경기도가 지정되지 않아 전승이 어려웠던 무형유산의 재발견을 위해 비지정 무형유산 지원사업을 추진한 점은 매우 의미 있는 출발”이라며 “경기문화재단 위탁을 통해 진행 중인 사업들이 계획대로 추진되는지 꼼꼼히 점검할 필요가 있다”고 말했다.이어, 홍 의원은 “비지정 무형유산의 보존과 전승은 단기간의 사업으로 성과를 내기 어렵다”며 “전승자 지원, 조사 연구, 기록 보존 등 다양한 단계별 과정을 안정적으로 이어가기 위해서는 예산이 지속적으로 뒷받침되어야 하고 사업이 일회성으로 그치지 않도록 내년도 예산 편성 시 충분한 검토와 반영이 필요하다”고 덧붙였다.특히, 홍 의원은 “도내에는 아직 발굴되지 못한 무형유산이 많을 것으로 보인다”며 “현재 사업이 일회성으로 끝나지 않도록 올해 선정된 대상 중 보존과 전승이 필요한 무형유산은 도 지정 무형유산으로 이어질 수 있는 단계별 지원체계를 마련해야 한다”고 제안했다.마지막으로 홍원길 의원은 “새롭게 발굴될 비지정 무형유산에 대한 조사와 지원도 지속적으로 이뤄져야 한다”며 “경기도가 전통문화의 뿌리를 지키고 미래세대에게 전승할 수 있는 기반을 튼튼히 다져야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀