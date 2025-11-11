김옥순 경기도의원, ‘의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업’ 주민소통 강화·제도 개선 촉구

서울Pn

김옥순 의원이 10일 도시개발국 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)은 10일(월) 도시개발국을 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업의 주민 소통체계 운영 실태를 지적하고 제도 개선을 촉구했다.

김옥순 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업은 경기도·LH·GH 등 여러 기관이 공동 시행기관으로 참여하고 있는 만큼, 주민설명회 운영과 안내 체계에 지역 간 편차가 발생하고 있다”며 “지역 간 정보 전달의 불균형은 민원 발생의 원인이 될 수 있다”고 지적했다.

이어 “단 한 차례 열린 설명회만으로는 각 지역의 여건과 주민 요구를 충분히 반영하기 어렵다”며 “도가 LH와 협의해 주민설명회가 지역별로 균형 있게 운영될 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

이에 도시개발국장은 “의왕·군포·안산 지역 주민이 소외되지 않도록 LH·GH와 협의해 설명회 확대와 안내 체계를 보완하겠다”며, “보상 과정의 투명성을 확보하고 주민 이해도를 높이기 위해 적극 노력하겠다”고 답변했다.

끝으로 김 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구 조성사업이 주민 생활과 직결되는 사안인 만큼 의왕 지역 주민이 보상 절차나 계획 수립 과정에서 소외감을 느끼지 않도록 현장의 목소리를 세심히 반영하고, 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 노력해달라”고 당부했다.


온라인뉴스팀
