김재훈 경기도의원 “젠더폭력 대응단 북부 거점 조속히 설치해야”



김재훈 의원이 11일 열린 여성가족국, 여성비전센터를 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 11일(화) 열린 여성가족국, 여성비전센터를 대상으로 한 행정사무감사에서 북부 지역 젠더폭력 통합대응단의 설치 지연과 예산 미반영 문제를 강하게 지적했다.김재훈 의원은 “2024년도 행정사무감사 처리 결과에서 가장 많은 민원이 젠더폭력 통합대응단 관련 내용이었다”며 “북부 지역 피해자들이 여전히 남부까지 이동해야 하는 불편을 겪고 있는데도 불구하고 여전히 본예산에 반영되지 않은 것은 심각한 문제”라고 강조했다.또한 “저출생·고령화는 국가적 과제이며, 아이돌보미 사업은 그 핵심 정책임에도 추경에만 의존하는 것은 잘못된 접근”이라며 “본예산 단계에서부터 체계적인 예산 반영과 지원 체계 구축이 필요하다”고 지적했다.이어 ‘아동 놀이문화 확산 사업’에 대해 “추경으로 20억 원이 편성됐음에도 집행이 지연되고 있다”며 “어린이집 환경개선 등 신속한 현장 지원이 이뤄지도록 행정 절차를 조속히 추진해야 한다”고 주문했다.아울러 경기도여성비전센터의 기능 강화 필요성을 언급하며 “과거에는 비전센터 존폐 논란이 있었지만 최근 다양한 신규 사업 추진으로 성과가 보인다”며 “도민이 체감할 수 있는 실질적 여성정책 거점기관으로 자리매김하도록 기능을 지속적으로 강화해야 한다”고 당부했다.끝으로 김재훈 의원은 “현장의 목소리가 반영된 정책이 실질적 효과를 거두려면 예산과 실행이 반드시 뒷받침돼야 한다”며 “도민의 안전과 복지 향상을 위해 예산이 제때 집행되도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀