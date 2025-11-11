오세풍 경기도의원, 김포 모담초중학교 사례 들며...통합학교 운영 안정 강조



오세풍 의원이 11일 용인교육지원청에서 열린 2025년 교육행정위원회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 오세풍 의원(국민의힘, 김포2) 은 11일(화) 용인교육지원청에서 열린 2025년 교육행정위원회 행정사무감사에서 초중통합학교의 운영 현황을 점검하며, 학생 중심의 공간 설계와 운영 체계가 안정적으로 정착될 수 있도록 교육지원청의 세심한 지원을 요청했다.오 의원은 경기도 첫 초중통합학교 사례인 김포 향산초중학교의 운영 과정에서 제기된 어려움과 학부모 민원 사항을 언급하며, 용인 지역 도현초중·처인초중학교의 운영 실태를 질의했다.오 의원은 “김포의 향산초중은 경기도 최초의 초중통합학교로 개교 당시 큰 기대를 받았지만, 공간 활용 문제와 초·중학생 간 생활공간 분리 부족, 교장 출신(초·중)에 따른 운영 편차 등으로 학부모들의 다양한 의견이 제시되고 있다”며, “용인에 설립된 통합학교 역시 이러한 사례를 참고해 현장의 목소리를 적극 반영하고, 학생 중심의 운영이 이루어질 필요가 있다”고 말했다.이어 최근 개교한 김포 모담초중학교와 관련해 “새로운 통합학교의 안정적 정착과 학생 생활공간의 안전성 확보에 대한 학부모들의 관심이 매우 높다”며, “학교 현장의 어려움을 신속히 파악하고 초기 적응기를 원활히 넘길 수 있도록 지원체계를 촘촘히 마련해 달라”고 당부했다.끝으로 오 의원은 “교육현장에서 다양한 시도가 이뤄지는 만큼, 통합학교 운영 역시 교육적 취지와 현장의 요구가 조화를 이룰 수 있도록 지속적인 소통이 필요하다”며, “지역의 교육행정 일선에 있는 교육지원청이 학교 현장을 든든히 지원해 주길 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀