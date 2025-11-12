윤충식 경기도의원 “AI 기업 지원 중단 없도록 예산 확보 만전” 당부



윤충식 의원이 11일 열린 차세대융합기술연구원 대상 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 11일 열린 차세대융합기술연구원(이하 융기원) 대상 행정사무감사에서, 도내 AI 기업의 높은 호응을 얻고 있는 핵심 사업의 예산 확보 문제를 점검하고 차질 없는 사업 추진을 당부했다. 또한, 수백억 원이 투입되는 반도체 테스트베드 사업의 효율적인 장비 도입과 일정 관리를 강조했다.윤 의원은 먼저 융기원의 ‘AI 기업 고성능 컴퓨팅 지원 사업’의 연속성 확보 방안에 대해 질의했다.이 사업은 2025년부터 4년간 총 100억 원 규모로 협약되었으나, 2026년도 예산 미반영 가능성을 확인하고 사업 연속성에 대한 우려를 전달했다.윤 의원은 “현재 100여 개 기업이 지원을 받고 연구 개발 중”이라며, “기업 호응도가 높고 성과가 나오는 사업이 예산 문제로 중단될 경우, 도내 유망 AI 스타트업 성장에 영향이 있을 수 있다”라고 지적했다.이에 윤 의원은 융기원 측에 사업이 안정적으로 지속될 수 있도록 선제적인 예산 확보 노력을 기울여 줄 것을 당부했다.이어 ‘반도체 소부장 요소 기술 테스트베드 구축 사업’의 추진 현황을 점검했다. 윤 의원은 총 413억 원이 투입되는 이 사업이 외자 장비의 장기 납기 문제로 사업 기간(25년 9월 종료)이 연장된 만큼, 사업 종료 시점까지 효율적인 장비 활용과 철저한 일정 관리가 필요함을 강조했다.특히 윤 의원은 “고가의 외자 장비 도입 시 발생할 수 있는 납기 지연 리스크를 관리할 체계적인 대응 방안 마련이 필요하다”라고 제언했다.윤 의원은 이날 행정사무감사를 통해 예산 확보를 위한 융기원과 경기도의 지속적인 노력을 당부하며, 향후 사업 추진 과정을 계속 살필 것이라고 밝혔다.윤충식 의원은 평소에도 “도민과 도내 기업에 실질적인 혜택이 돌아가는, 이미 성과가 검증된 사업이 예산 문제로 어려움을 겪지 않아야 한다”라면서, “경기도가 AI와 반도체라는 미래 핵심 산업의 경쟁력을 선도하기 위해서는, 막대한 예산을 투입하는 사업의 연속성을 담보하고 철저한 일정 관리를 통해 효율성을 극대화하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 강조해왔다.온라인뉴스팀