“동작구 수험생 모여라”…내달 13일 ‘대학 입시설명회’



서울 동작구의 ‘내년도 대학 입시설명회’ 관련 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 내년도 대학입시를 준비하는 지역 내 수험생과 학부모를 대상으로 ‘정시전형 입시설명회’를 연다고 12일 밝혔다.구는 수능을 마친 학생들에게 맞춤형 입시정보를 제공하고, 성공적인 정시 지원 전략 수립을 돕고자 이번 설명회를 마련했다.설명회는 다음 달 13일 오전 10시 30분부터 낮 12시 30분까지 구청 4층 대강당에서 열린다.이날 입시 전문가인 이만기 유웨이 교육평가연구소장이 강사로 나서 수능 결과를 면밀히 분석하고, 영역별 출제경향과 주요 문항 등을 총평할 예정이다.특히 ▲개인별 지원 가능 점수 예측 ▲성적대별 맞춤 전략 ▲대입 수능 배치표 활용법 ▲군별(가·나·다) 지원 요령 등을 상세히 설명해, 참석자들이 체계적으로 입시 로드맵을 설계할 수 있도록 도울 계획이다. 강의 후 진학 관련 고민과 궁금증을 해소할 수 있는 질의응답 시간도 갖는다.설명회 참여자 전원에게는 ‘내년도 대학입시 자료집’도 제공한다.참석을 원하는 수험생과 학부모는 구청 누리집 통합예약 시스템 또는 홍보물 QR코드를 통해 신청하면 된다. 다만 선착순 400명 모집으로 조기에 마감될 수 있다.박일하 동작구청장은 “정시 원서 접수를 앞둔 수험생들에게 이번 설명회가 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 교육 정책으로 학생들의 진로 및 진학 고민을 해결하겠다”고 말했다.임태환 기자