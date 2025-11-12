박명수 경기도의원 “주민 목소리 외면 없는 산업단지 만들어야”

서울Pn

박명수 의원이 도의회 안성상담소에서 동신 일반산업단지 주민대책위원회를 만나 산업단지 사업 추진과 관련해 지역 주민들이 겪는 애로사항을 청취하고 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 박명수 의원(국민의힘, 안성2, 도시환경위원회)은 최근 도의회 안성상담소에서 동신일반산업단지 주민대책위원회와 만나 산업단지 사업 추진과 관련해 지역 주민들이 겪는 애로사항을 청취했다고 12일 밝혔다.

이번 정담회는 동신일반산업단지 사업의 진행 상황을 점검하고 향후 전망 및 개선 방안에 대해 의견을 교환하고자 마련됐다.

이날 주민대책위원회는 ▲산단 인근 교통 혼잡 문제 ▲산단 조성 및 운영 과정에서의 주민 소통 부족 등을 주요 현안으로 제기하며, 경기도와 안성시가 보다 적극적으로 협력해 실효성 있는 대안을 마련해 줄 것을 요청했다.

이에 대해 박명수 의원은 “지역 주민들의 생활환경과 안전을 최우선으로 고려해야 한다”며 “주민들의 정당한 의견이 행정에 충분히 반영되도록 관련 부서와 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.

또한 박 의원은 “산업단지가 지역경제에 기여하는 만큼 지역사회와의 조화로운 운영이 이루어지도록 도의회 차원에서도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

박 의원은 끝으로 “오늘 논의된 주민 건의사항을 관련 부서에 전달하고, 대안 마련을 위해 함께 머리를 맞대는 후속 점검을 이어가겠다”고 강조했다.

