‘평택 포승(BIX)지구’ 무료 통근버스 운행 시작



평택 포승(BIX)지구’ 근로자 통근버스(평택시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시는 ‘평택 포승(BIX)지구’ 산업단지 내 근로자들의 출퇴근 편의를 위해 12일부터 무료 통근버스 운행을 시작했다고 밝혔다.대중교통 부족에 따른 교통 불편 해소와 기업의 인력난 완화 및 근로환경 개선을 위해 어연한산·현곡산단에 이어 세 번째로 시행됐다.그동안 포승(BIX)지구는 평택항 인근에 있어 교통 접근성이 낮고 직행버스 노선이 없어 근로자들의 불편이 컸다. 장거리 통근에 따른 피로와 교통비 부담으로 이직률이 높고 기업의 구인난이 지속됐다.통근버스 운행 노선은 평택역, 안중버스터미널, 평택 포승(BIX) 산업단지 3개 지점에서만 정차 운행하며, 평일(월~금) 출근(평택역 기준) 06:50, 퇴근(산단 기준) 17:20 등 기업별 출퇴근 희망 시간을 반영하여 각 1회씩 운행된다.산업단지 통근버스는 평택시와 경기경제자유구역청이 협력해 운영하며, 산업단지 내 입주기업 근로자라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.정장선 평택시장은 “이번 통근버스 운행은 산업단지 내 기업과 근로자의 오랜 숙원사업으로, 출퇴근의 실질적인 교통 불편을 해소하여 기업과 지역 모두에 도움이 될 것으로 기대한다”며, “특히 서부지역 출퇴근 근로자와 기업들이 소외되지 않도록 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자