남종섭 경기도의원 “농촌지역 의용소방대 정년 상향 검토 필요성 제기”



남종섭 의원이 11일 열린 2025년도 안성소방서 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 남종섭 의원(더불어민주당, 용인3)은 11월 11일 열린 2025년도 안성소방서 행정사무감사에서 도농복합지역과 농어촌 지역 의용소방대 인력 고령화 문제를 지적하며, 지역 특성을 고려한 정년 상향 검토의 필요성을 제기했다.남 의원은 “농촌지역의 인구 감소와 고령화로 인해 의용소방대 인력 확보가 점점 어려워지고 있다”며, “정년이 일률적으로 적용되기보다 지역 여건에 맞게 유연하게 운영되도록 제도적 보완이 필요하다”고 강조했다.이어 “국회에서도 정년을 65세로 유지하되, 인력난이 심각한 농산어촌 지역의 경우 최대 5년 연장할 수 있는 방안이 논의된 바 있다”며, “경기도 차원에서도 농촌형 의용소방대 제도를 검토해 지역 안전망이 유지될 수 있도록 해야 한다”고 제언했다.이에 대해 신인철 안성소방서장은 “면 단위 지역은 고령화가 심각해 신규 대원 모집이 쉽지 않다”며, “경기도소방재난본부 재난대응과와 지속적으로 협의해 현실적 대안을 모색하겠다”고 답했다.남 의원은 “의용소방대는 지역 안전의 최일선에서 활동하는 핵심 조직”이라며, “현장의 현실을 반영한 제도 개선을 통해 농촌지역에서도 지속가능한 안전망이 유지될 수 있도록 도의회 차원에서도 적극 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀