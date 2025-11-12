옥재은 서울시의원, 중구 파크골프장 설치 및 남대문시장 글로벌 명소화 촉구

중구 어르신의 건강과 여가 증진을 위한 파크골프장 설치 필요성 강조

­남대문시장 일대 혁신사업 추진... 미래선도시장 기반 마련 및 활성화 도모



지난 11일 미래공간기획관 행정사무감사에서 질의하는 옥재은 의원

서울시의회 주택공간위원회 옥재은 의원(중구2, 국민의힘)이 지난 11일 미래공간기획관 행정사무감사에서 지역 특성을 반영한 정책 추진을 강력히 요청했다.옥 의원은 현재 중구가 서울에서 인구는 가장 적지만 노인 인구 비중이 상대적으로 높다는 점을 지적하며, 고령 인구의 건강과 여가 증진을 위해 중구 내 파크골프장 설치를 강력히 촉구했다. 이에 대해 미래공간기획관은 해당 요청사항을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.이어 옥 의원은 서울시가 추진 중인 남대문시장 일대 혁신사업에 대한 질의에서 ‘남대문시장 일대 혁신사업을 통한 서울형 미래선도시장 기반 마련 및 시장 활성화 도모’라는 사업목표에 적극적인 지지를 표명하고, 세계 관광객들이 찾아오는 대한민국 최고의 전통시장으로 남대문시장이 발전하기를 희망한다는 비전을 제시했다.이날 옥 의원이 제시한 중구 파크골프장 설치 요청과 남대문시장의 글로벌 관광명소화 구상은 서울시가 추진하는 고령친화 도시환경 조성과 전통시장 경쟁력 강화라는 정책 방향과 일맥상통하는 것으로 평가된다.온라인뉴스팀