옥재은 서울시의원, 중구 파크골프장 설치 및 남대문시장 글로벌 명소화 촉구

중구 어르신의 건강과 여가 증진을 위한 파크골프장 설치 필요성 강조
­남대문시장 일대 혁신사업 추진... 미래선도시장 기반 마련 및 활성화 도모


지난 11일 미래공간기획관 행정사무감사에서 질의하는 옥재은 의원


서울시의회 주택공간위원회 옥재은 의원(중구2, 국민의힘)이 지난 11일 미래공간기획관 행정사무감사에서 지역 특성을 반영한 정책 추진을 강력히 요청했다.

옥 의원은 현재 중구가 서울에서 인구는 가장 적지만 노인 인구 비중이 상대적으로 높다는 점을 지적하며, 고령 인구의 건강과 여가 증진을 위해 중구 내 파크골프장 설치를 강력히 촉구했다. 이에 대해 미래공간기획관은 해당 요청사항을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

이어 옥 의원은 서울시가 추진 중인 남대문시장 일대 혁신사업에 대한 질의에서 ‘남대문시장 일대 혁신사업을 통한 서울형 미래선도시장 기반 마련 및 시장 활성화 도모’라는 사업목표에 적극적인 지지를 표명하고, 세계 관광객들이 찾아오는 대한민국 최고의 전통시장으로 남대문시장이 발전하기를 희망한다는 비전을 제시했다.

이날 옥 의원이 제시한 중구 파크골프장 설치 요청과 남대문시장의 글로벌 관광명소화 구상은 서울시가 추진하는 고령친화 도시환경 조성과 전통시장 경쟁력 강화라는 정책 방향과 일맥상통하는 것으로 평가된다.


