이인규 경기도의원 “경기도교육복지종합센터, 비전은 모호하고 전문인력은 부재... 센터 운영 근본부터 점검해야”



이인규 의원이 12일 열린 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 이인규 의원(더불어민주당, 동두천1)은 12일(수) 열린 2025년도 행정사무감사에서 경기도교육복지종합센터를 대상으로 “기관 비전의 정책 연계성과 운영 전문성 부재 문제”를 지적했다.이 의원은 “센터의 비전이 경기도교육청의 교육복지 정책방향과 연계되지 못하고 있다”며, “기관이 추구해야 할 핵심가치와 실행체계가 모호하다”고 비판했다.이 의원은 “센터의 비전은 도교육청의 ‘모두를 위한 포용적 교육복지’라는 정책 목표와 체계적으로 연결되지 않고 있다”며, “기관평가에서도 시책 연계 미흡이 지적된 만큼 비전과 정책을 일치시킬 내부 평가체계가 필요하다”고 강조했다.이어 “현재 기관 명칭 변경이 추진되고 있으나, 명칭보다 중요한 것은 방향”이라며, “기관명을 바꾸는 데 그칠 것이 아니라, 기관의 존재 이유와 중장기 로드맵을 다시 점검해야 한다”고 말했다.이 의원은 “센터가 교직원과 학생을 대상으로 복지·심리·힐링·평생교육 등 다양한 프로그램을 운영하지만, 상담사·평생교육사·사회복지사 등 관련 전문자격 인력이 한 명도 상근하지 않는다”고 지적했다.또한 “행정 중심의 인력 구조로 인해 사업의 질적 심화나 사례관리, 전문상담이 필요한 상황에서 대응력이 떨어진다”며, “단순한 행정 지원이 아닌, 심리·복지 전문성을 기반으로 한 프로그램 설계와 평가가 이루어져야 한다”고 강조했다.이 의원은 “센터가 경기도교육청의 교육복지 비전을 실현하는 핵심 기관이라면 비전 재정립과 인력 재구조화는 동시에 이루어져야 한다”며 “정책과 현장이 따로 움직이지 않도록 내부 평가체계와 전문인력 확보 계획을 수립해야 한다”고 주문했다.한편, 이인규 의원은 경기도의회 교육기획위원회 부위원장으로서 교권 보호를 비롯해 교육 불평등 해소 등 교육현장의 신뢰 회복을 위한 정책 점검과 제도 개선 활동을 지속적으로 이어가고 있다.온라인뉴스팀