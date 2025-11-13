이병길 경기도의원 “경기도 보건환경연구원 예산 집행률 저조·성과관리 미흡” 강력 지적



이병길 의원이 12일 경기도의회 보건복지위원회 회의실에서 열린 경기도보건환경연구원 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 이병길 의원(국민의힘, 남양주7)은 11월 12일(수) 경기도의회 보건복지위원회 회의실에서 열린 경기도보건환경연구원 행정사무감사에서 예산 집행 부진과 인력 운영의 불투명성, 계획 대비 저조한 검사 실적을 지적하며 철저한 관리와 개선을 촉구했다.이 의원은 “연구원이 올해 자체 수거 농산물 검사 1,870건을 목표로 했으나, 9월 말 기준 예산 집행률은 76.5%에 불과하고 특히 동부검사소는 64.6%로 매우 저조하다”며 “이는 실제 검사 활동이 계획 대비 현저히 부진함을 의미한다”고 지적했다. 또한 그는 “두 달도 채 남지 않은 시점에서 목표 달성이 가능한지, 그 구체적인 대책을 제시하라”고 요구했다.이 의원은 또한 수거 인력 운영의 불명확한 기준과 효율성 문제를 지적했다. 그는 “검사소별로 식품위생감시원 5~7명을 두고 있으면서 월 1~3회, 1회당 2~3명만 투입하는 등 불명확한 기준으로 운영되고 있다”며 “특히 북부검사소의 경우 인력이 추가 배치됐음에도 다른 검사소와 동일한 수거 횟수를 유지하고 있다”고 꼬집었다.이어 이 의원은 명절·성수기 특별수거 계획의 실효성 문제도 언급했다. 그는 “설·추석 등 시기별 소비 경향을 반영한다고 밝혔지만 실제 계획서에는 집중 수거 일정이나 목표 건수가 명시되어 있지 않다”며 “실제로 집중 수거를 실시했는지, 부적합 적발 건수 및 평상시 대비 증가율을 자료로 제출하라”고 요구했다.이 의원은 또한 신종 해외유입 감염병 대응 예산의 저조한 집행률을 지적하며 “9월 말 기준 감염병 연구부 73.8%, 북부지원 72.4%로 집행률이 낮고, 특히 핵심 업무인 감염병 병원체 검사 예산은 각각 65.3%, 69.8% 수준에 불과하다”고 밝혔다.“50건의 신종 감염병 진단 체계 확립을 목표로 했음에도 실제 검사 실적은 21건에 불과하다”며 “예산이 제때 집행되지 못하면 감염병 대응 체계 구축이 지연되고, 이는 도민 안전과 직결되는 문제”라고 경고했다.마지막으로 이 의원은 “보건환경연구원은 도민의 건강과 먹거리 안전을 최우선 가치로 삼아야 한다”며 “연말까지 예산 집행과 사업 목표를 철저히 점검하고, 내년도에는 실적 중심의 관리 체계를 확립해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀