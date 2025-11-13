윤성근 경기도의원 “소방산업 육성으로 미래형 재난대응 역량 강화해야” 제안



윤성근 의원이 12일 진행된 2025년도 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 윤성근 부위원장(국민의힘, 평택4)은 11월 12일 진행된 2025년도 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서, 첨단 소방산업 육성과 조직체계 개선을 통한 미래형 재난대응 역량 강화를 강조했다.이번 행정사무감사는 경기도 소방재난본부의 소방산업 정책 추진 현황를 점검하고, 첨단 장비 개발·산업 육성·정책 협력 기반 확충을 위한 실효적 개선 방안을 모색하기 위해 실시됐다.윤성근 부위원장은 먼저 “최근 개최된 소방산업 페스티벌이 큰 호응을 얻은 것은 경기도 소방의 기술력과 산업 잠재력을 보여준 결과”라며 “이 행사를 정례화해 산업 발전의 장으로 발전시켜야 한다”고 강조했다.이어 윤 부위원장은 “소방청은 산업·기술 전담 조직을 이미 운영하고 있지만, 경기도 소방재난본부에는 아직 전담 부서가 없다”며 “첨단 장비 개발과 산업 육성을 담당할 전담팀을 신설해 체계적으로 추진해야 한다”고 제안했다.답변에 나선 최용철 소방재난본부장은 “소방산업 발전 기반을 마련하고, 운영 내실화를 통해 현장 중심의 정책이 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.윤성근 부위원장은 마무리 발언에서 “소방행정의 발전은 재난 대응을 넘어 기술 혁신과 정책 참여의 확대를 통해 완성된다”며 “경기도 소방재난본부가 첨단 소방산업 육성과 협력 기반 확충을 통해 도민이 체감하는 안전행정을 구현하길 기대한다”고 말했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회의 2025년도 행정사무감사는 도내 12개 소방서를 비롯해 소방재난본부 등을 대상으로 진행 중이며, 오는 11월 17일 마무리될 예정이다.온라인뉴스팀