김선희 경기도의원, ‘교육’은 모든 것의 공통 분모다



김선희 의원.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 국민의힘 김선희 의원(용인7, 교육기획위원회)은 2025년 11월 11일 경기도의회 교육기획위원회의 2025년도 행정사무감사에서 경기도교육청 직속 기관의 성과를 평가했다.김선희 의원은 첫 번째 질의로 경기도교육복지종합센터의 교직원 마음 건강 사업 성과를 제시하며 “마음 건강 프로그램 활성화를 위해 예산을 확충하고, 경기도교육청 직원 전체로 사업을 확대해야 한다”고 정책 제안을 했다. 또한 “그러기 위해서는 마음 건강 프로그램에 대한 홍보도 강화해야 한다”고 강조했다.경기도교육청남부유아체험교육원의 ‘유아 체험 활동’과 관련해 특히 “‘황토 체험’은 유아에게 마음 건강 교육으로 인성교육 함양에 큰 도움이 될 것이다”라고 말하며 교육적 효과를 설명했다.김 의원은 체험에 참여했던 유아들과 학부모들의 만족도가 매우 높았음을 강조하며 “이와 같이 성과가 우수한 정책은 다른 영유아, 유아 교육기관들에게도 벤치마킹할 수 있도록 하라”고 주문했다.또한, 남부유아체험교육원의 AI 디지털 체험교육 사업 성과를 확인하며 “놀이 중심 체험과 변화의 속도가 빠른 디지털·AI 요소가 영유아, 유아들의 인지·사회·정서 발달 측면에서 적절히 조화될 수 있어야 한다”고 정책 방향을 제시했다.김 의원은 “경기도교육청북부유아체험교육원의 프로그램에 대해 질의하며 유아들이 직접 촉감으로 느끼고 체험할 수 있는 프로그램에 신경 쓸 것”을 주문했다. 또 “체험에 참여하는 유아와 학부모의 요구를 적극적으로 반영해야 한다”고 밝혔다.이어진 경기도교육연구원에 대해서는 “공정성과 법과 원칙에 따라 기관을 운영해야 한다”고 하면서, “경기도교육청 모든 기관은 한 가지 공통 분모가 ‘교육’임을 강조하며 올바른 교육이 밝은 세상을 만들 것”이라고 말했다.추가질의에서는 피감기관마다 일일이 격려하며 특히 경기도교육연구원의 연구 성과를 확인하고 “현장에 답이 있다”고 말했다. 김 의원은 연구 진행 과정에서의 중간 체크와 현장의 소리를 담고, 교육청은 각 기관들과의 협력을 당부했다.마지막으로 11월 13일에 치러지는 수능 수험생들에게 “힘내라”는 응원 메시지를 보내며 질의를 마무리했다.온라인뉴스팀