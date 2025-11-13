박강산 서울시의원 “서울장학재단 심사위원 구성 다양화해야”

서울Pn

서류·면접 동일 심사위원 반복 참여
지속 가능한 장학생 네트워킹도 필요


  •


서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 지난 11일과 12일 서울장학재단을 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 장학생 선발 과정의 공정성을 위해 심사위원 구성 다양화를 건의했다.

서울장학재단이 제출한 자료에 따르면, 장학금 심사 과정에서 동일한 위원이 전 과정을 담당하는 사례가 지속적으로 발생했다. 청춘Start 장학금 경우 2022년 제10기부터 2025년 제13기에 이르기까지 4년간 서류심사 및 면접심사에 동일한 심사위원이 참여했다.

또한 2025년 서울희망예체능장학금 경우 서류심사위원 18명 중 17명이 그대로 면접심사에 참여해 각 심사 단계별 독립성이 확보되었는지 의문이 제기됐고, 2025년 독립유공자 후손 장학금 서류심사는 고작 3명의 심사위원이 무려 117명을 심사하기도 했다.

이에 박 의원은 특정 대학 및 기관 소속의 심사위원으로 인력풀을 한정할 것이 아니라, 다양한 관점에서 지원자를 평가할 수 있도록 인력풀을 더욱 확충할 것을 주장했다.

한편 박 의원은 졸업생 네트워킹이 단발성 행사에 머물고 있다는 사실을 지적하며 향후 지속 가능한 네트워킹의 필요성을 주장했는데, 실제 재단이 주최한 여러 10주년 기념행사에 참여한 졸업생 수는 전체 수혜자 규모에 비해 크게 부족했다.

끝으로 박 의원은 ▲관정재단 ▲한국고등교육재단 ▲풀브라이트 ▲취브닝 등 국내외 민간 및 공공에서 진행하는 다양한 장학금 프로그램을 참고하여 서울장학재단이 서울의 인재 양성에 더욱 박차를 가할 것을 주문했다.

온라인뉴스팀
