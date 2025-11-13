전석훈 경기도의원, AI 로봇산업 3대 정책 추진



전석훈 의원이 12일 경기도의회 대회의실에서 ‘경기도 AI 로봇산업 정책 기획을 위한 토론회’ 좌장을 맡아 토론을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

“대기업 48%, 중소기업 28%”...위험천만하게 벌어지는 AI 격차

전석훈 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 성남3)이 경기도 AI 로봇 산업이 대기업 중심의 ‘그들만의 리그’로 전락하고 있다며, 경기도 경제의 실핏줄인 중소기업을 위한 정책의 전면적인 재설계를 강력히 촉구했다.전 의원은 12일(수) 경기도의회 대회의실에서 경기도 AI국, 경기도경제과학진흥원, 차세대융합기술연구원과 공동 주최한 ‘경기도 AI 로봇산업 정책 기획을 위한 토론회’의 좌장을 맡았다.이날 토론회는 황정훈 한국전자기술연구원(KETI) 센터장의 주제 발표를 시작으로 이어진빛 경기도 AI프런티어정책과장, 김현대 경기도 4차산업혁명센터장, 홍성훈 차세대융합기술연구원 선임연구원, 박상민 경기테크노파크 팀장, 구본민 한국건설포렌식협회 회장 등 산·학·연·관 전문가들이 열띤 토론을 진행했다.전 의원은 토론회에서 중소기업이 AI 로봇 도입에서 철저히 소외되고 있는 ‘위험천만한 현실’을 강하게 지적했다.실제로 토론회에서 발표된 자료에 따르면, 국내 대기업의 AI 도입률은 48.3%에 달하는 반면, 중소기업은 28.7%로 절반 수준에 그쳤다. 전 의원은 이것이 기술의 문제가 아니라, 중소기업이 감당하기 힘든 ‘비용’과 무엇을 도입해야 할지 모르는 ‘정보 부재’의 문제라고 진단했다.전 의원은 “AI 로봇이 대기업의 생산성을 높이는 도구에 그친다면, 경기도 경제의 뿌리인 중소기업과의 기술 격차는 지금보다 더 위험천만하게 벌어질 것”이라며, “이는 단순한 격차를 넘어 중소기업의 생존 자체를 위협하는 ‘디지털 재난’이 될 수 있다”라고 경고했다.전 의원은 지역구인 성남의 한 중소기업 현장 사례를 제시하며, 작은 지원이 현장에서 얼마나 큰 변화를 만드는지 역설했다.그는 “현장에서 확인된 바에 따르면, 성남의 한 보철(補綴) 제조 중소기업이 2,500만 원짜리 로봇팔 하나를 도입해 생산성을 6배나 높이는 성과를 거뒀다”라며, “수억 원짜리 첨단 시스템이 아니더라도 중소기업 현장에 딱 맞는 ‘작은 AI’가 절실하다”라고 강조했다.이어 “경기도 경제의 실핏줄인 중소기업이 AI 로봇을 ‘그림의 떡’이 아닌 ‘손에 잡히는 무기’로 쓸 수 있도록 정책의 판을 완전히 뒤집어야 한다”라고 목소리를 높였다.전석훈 의원은 이날 토론을 ‘킥오프(kick-off)’ 삼아, 중소기업 중심의 AI 로봇 산업 생태계 조성을 위한 3대 정책 과제를 즉시 추진하겠다고 밝혔다.첫째, 경기도 내 수많은 중소기업과 AI 설루션 공급업체를 연결하는 ‘경기도형 피지컬 AI 설루션 플랫폼’을 구축해 정보 비대칭을 해소해야 한다.둘째, 로봇 도입 비용과 시스템 통합(SI) 비용 부담을 겪는 중소기업을 위해 R&D 및 설비 투자를 지원하는 ‘중소기업 맞춤형 로봇 펀드’ 조성이 시급하다.셋째, 현재 경기도와 산하 공공기관, 시군별로 뿔뿔이 흩어져 낭비되는 AI 정책을 총괄할 ‘경기 AI 컨트롤 타워’(가칭)를 설립해 정책의 일관성과 효율성을 담보해야 한다.전 의원은 “오늘 토론회는 끝이 아닌 시작”이라며, “현장에서 발굴한 문제를 해결하기 위해 ‘AI 설루션 플랫폼’ 구축과 ‘로봇 펀드’ 조성 등 구체적인 제도적 보완을 즉시 추진하겠다. 경기도가 대한민국 피지컬 AI 산업의 심장이 되도록 의회 차원에서 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀