윤성근 경기도의원 “방염행정 미이행과 119청소년단 활성화 부진” 질타



윤성근 의원이 12일 열린 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 윤성근 부위원장(국민의힘, 평택4)은 11월 12일 열린 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서 방염 관련 행정 미이행과 「경기도119청소년단 활성화 및 지원 조례」 후속 조치 부진을 질타하며, 도민 안전 중심의 실질적 대책 마련을 촉구했다.이번 행정사무감사는 경기도 소방재난본부의 방염행정 추진 현황과 청소년 안전교육 정책의 이행 실태를 점검하고, 소방행정의 현장 실효성을 높이기 위한 개선 방향을 모색하기 위해 진행했다.윤성근 부위원장은 “1년 넘게 동일한 사안을 의회에서 여러 차례 지적했음에도 본부의 태도는 변하지 않았다”며 “의회의 지적이 반복되는데도 실행 없는 답변만 되풀이하는 것은 명백한 행정 태만”이라고 비판했다.이어 윤 부위원장은 “방염은 화재 발생 시 도민의 생명과 재산을 지키는 최소한의 장치로, 행정의 공백이 곧 위험으로 이어질 수 있다”며 “즉시 구체적이고 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.또한 윤 부위원장은 “본 의원이 제정한 「경기도119청소년단 활성화 및 지원 조례」가 제 역할을 하지 못하고 있다”며 “청소년단의 활동이 지역 학교와 연계되지 못하고 있으며, 소방재난본부의 추진 의지도 부족하다”고 지적했다.답변에 나선 최용철 소방재난본부장은 “방염 관련 사항은 조속히 후속대책을 마련하고, 119청소년단의 활성화를 위해 교육청과 협업 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.마지막으로 윤성근 부위원장은 “도민의 생명과 직결된 사안을 단순 행정으로 다뤄서는 안 된다”며 “방염체계와 청소년 안전교육 모두 현장 중심으로 개선해야 한다. 소방재난본부는 변화로 신뢰를 증명해야 한다”고 당부했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회의 2025년도 행정사무감사는 도내 12개 소방서를 비롯해 소방재난본부 및 소관 실·국을 대상으로 진행 중이며, 오는 11월 17일 마무리된다.온라인뉴스팀