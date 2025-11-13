김태형 경기도의원, G-FAIR개선 필요성과 유능한 기술인력 유출우려



김태형 의원이 11일 열린 2025년도 경기도경제과학진흥원 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 의원(더불어민주당, 화성5)은 11일(화) 열린 2025년도 경기도경제과학진흥원 행정사무감사에서 G-FAIR를 방문해 현장에서 직접 확인한 내용을 언급하며 “투자 상담에 대한 상담일지 등에서 신뢰성 의심이 제기된다”며 “해당 수행업체에 대해서는 패널티 부과는 물론, 회수까지 포함한 강력한 조치를 취해야 한다”라고 지적했다.아울러 김 의원은 G펀드(경기도 출자 펀드)에 대해 투자기업 명단과 관련한 법률 검토 자료를 요구했다.또한, 12일 열린 경기테크노파크에 대한 행정사무감사에서는 “출연금만으로는 기본적인 운영비와 인건비를 확보하지 못해, 국책사업이나 외부 용역을 통해 이를 보완하고 있는 것이 현재 기관의 운영 현실”이라고 말하며 “중국 등으로 우수한 기술 인력이 유출되고 있다는 보도자료를 봤는데, 기관의 설립목적이 좋아도 우수한 인력이 나가는데 조직만 남는 것은 무의미하다”라며 우려를 나타냈다.기술닥터 사업과 관련해서는 “기술닥터 위촉 절차를 물으며 공정성에 대한 오해 소지가 없도록 공신력 있는 선정위원회 구성 등이 필요하다”고 강조했다.끝으로, 김 의원은 향후 종합감사에서도 지난 며칠간의 감사에서 제기된 사안들을 철저히 점검하고, 미흡한 부분에 대해서는 필요한 조치를 요구할 예정이라고 밝혔다.온라인뉴스팀