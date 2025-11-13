김철현 경기도의원, 도 산하 공공기관 사업 중복지원 사전 검증 절차 제도화 해야

서울Pn

김철현 의원이 12일 경기테크노파크와 경기대진테크노파크를 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 김철현 의원(국민의힘, 안양2)은 12일(수).경기테크노파크와 경기대진테크노파크를 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 도 산하 공공기관 지원사업 중복지원 방지 제도 마련과 AI 활용 교육체계 개선을 촉구했다.

김철현 의원은 질의에서 “경기테크노파크가 추진 중인 사업들의 지원기업 명단을 보면, 같은 연도에 중복 선정된 사례가 다수 확인된다”며 “사업 간·기관 간 중복지원은 행정 효율성과 신뢰성을 떨어뜨린다”고 지적했다.

이어서 김철현 의원은 “경기도청에서는 공모사업이나 지원사업 선정 시 모든 부서 간 중복지원 여부를 사전에 확인하는 절차를 의무적으로 거친다”며 “경기테크노파크를 비롯한 도 산하 공공기관에서도 이러한 사전검증 절차를 제도화할 필요가 있다”고 제안했다.

또한 김철현 의원은 “전 임직원 대상 AI 활용 교육에서도 기관 간 차이가 있다”며 “경기테크노파크는 전 직원 대상 교육을 전면적으로 시행하고 있지만, 경기대진테크노파크는 관련 부서 직원만 참여하고 있어 조직 전체의 AI 역량 강화로 이어지지 못하고 있다”고 지적했다.

마지막으로 김철현 의원은 “도 산하 기관 간 사업 정보 공유를 강화하여 중복지원과 교육체계 전반을 제도적으로 보완해야 한다”며 “전국 최초로 AI국을 신설한 경기도의 위상에 걸맞게 전 직원 대상의 AI 기반 업무 역량 교육체계를 구축하여 경기도형 혁신기관 모델을 만들어 달라”고 당부했다.


온라인뉴스팀
