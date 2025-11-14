‘종합청렴도평가 2년 연속 1위’ 광진구, 적극행정·청렴교육 교육



서울 광진구청 관계자들이 지난 12일 구청 커뮤니티 공간에서 적극행정 및 청렴교육을 받고 있다. 광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 12일 광진구청 커뮤니티 공간에서 ‘적극행정 및 청렴 교육’을 열었다고 14일 밝혔다.광진구 관계자는 “적극행정과 청렴에 대한 직원들의 이해를 높이고 실천의지를 새롭게 다지기 위해 마련된 교육”이라고 설명했다. 올해 승진자와 신규임용자 등 직원 50여 명을 대상으로 오후 2시부터 3시간 동안 이어졌다.충남경찰청 교육계장인 공일환 강사는 적극행정에 대해 설명했다. 국내외의 심리학 실험과 자신이 근무하면서 겪었던 일, 현장사례 등을 활용해 소극적 행정의 문제점을 지적했다. 적극행정의 당위성과 필요성을 강조하며 실천방안을 하나하나 소개했다.이어 박연정 국민권익위원회 청렴연수원 전문강사가 청탁금지법과 이해충돌방지법, 공직자 행동강령에 대해 강의했다. 실제 부정부패 사례를 들어 알기 쉽게 설명했다. 특히, 최근 증가하는 인터넷 개인방송 활동, 금품 수수 통지 등 일상에서 일어날 법한 사건들을 다뤘다.김경호 광진구청장은 “적극행정과 청렴은 구민에게 신뢰받는 공직문화를 만들기 위한 핵심 요소”라며 “앞으로도 친절과 청렴을 바탕으로 소통하며 발전하는 행복광진을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.구는 지난해 국민권익위원회에서 주관하는 공공기관 종합청렴도평가에서 2년 연속 1등급을 받은 바 있다.서유미 기자