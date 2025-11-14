이천시, 신둔·마장 수요응답형 ‘똑버스’ 운행 시작

서울Pn

이천시 신둔면 똑버스 개통식(이천시 제공)


경기 이천시가 지난 12일 신둔·마장 지역에 수요응답형 버스 ‘똑버스’를 개통했다.

신둔면에는 3대(11인승 전기차 CV1 차량 1대, 13인승 쏠라티 차량 2대), 마장면에는 5대(11인승 전기차 CV1 차량 2대, 13인승 쏠라티 차량 3대)가 신규 도입돼 운행 중이다.

똑버스는 권역별로 운영되며, 똑타 앱 또는 콜센터(☎1688-0181)를 통해 예약하면 승·하차가 가능한 수요응답형 버스로, 농촌지역 교통 접근성을 높이고 운행의 효율성을 개선하는 효과를 거두고 있다.

신둔지역은 도자예술마을과 신둔도예촌역을 연결해 관광 접근성을 높이고, 마장지역은 상권 중심지와 주거지역 간 이동 편의 개선을 통해 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

김경희 이천시장은 “똑버스 개통 후 이용 현황을 세밀히 분석하고, 시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 부족한 부분을 개선해 나갈 계획”이라며, “기존 똑버스 도입 지역처럼 신둔·마장 똑버스도 안정적으로 자리 잡아 시민들이 체감할 수 있는 질 높은 대중교통 서비스로 성장하기를 기대한다”라고 밝혔다.


안승순 기자
