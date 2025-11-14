김재진 서울시의원, ‘아리수 품질확인제’ 시민 신청율 1.4% 불과··· 접근성·홍보 개선 촉구

아리수 품질확인제, 접근성 제한·홍보 부족으로 시민 참여 저조
김 의원, 누구나 쉽게 신청할 수 있는 제도 개선·홍보 강화 촉구
서울시의회 환경수자원위원회 김재진 위원(국민의힘, 영등포1)은 지난 10일 열린 서울아리수본부 행정사무감사에서 시민 대상 아리수 무료 수질검사인 ‘품질확인제’의 신청률 저조와 접근성 문제를 지적하며, 시민 참여 확대를 위한 적극적인 홍보와 제도 개선을 촉구했다.
김 의원은 이날 질의에서 “시민 누구나 신청할 수 있는 아리수 품질 확인제에 대해 수질검사원 160명이 저소득층, 노후주택, 아리수 음수대 등 현장을 방문해 5개 항목 수질검사를 수행하고 있다”면서도 “하지만 시민 직접 신청 사례는 전체 검사 건수 2900건 중 1.4%에 불과하다”고 지적했다.
이에 대해 아리수본부장은 “홍보 부족과 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이며, 더 많은 시민이 신청할 수 있도록 노력이 필요한 것은 사실이다”고 답했다.
특히 김 의원은 “단독주택은 홈페이지를 통해 직접 신청이 가능하지만, 공동주택은 신청이 어렵다”며 접근성 문제를 재차 강조했다. 아리수본부장은 “현재 시스템을 개선 중이며, 일부 조치는 이미 시행 중”이라고 설명했다.
끝으로 김 의원은 “시민들이 안심하고 아리수를 음용할 수 있도록 홍보를 강화하고, 단순한 안내 차원을 넘어 적극적인 홍보와 신청 절차 개선을 통해 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 해야 한다. 특히 공동주택 등 접근이 어려운 시민까지도 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 조치해 달라”고 강조했다.
온라인뉴스팀