안양시-해남군, ‘사랑의 김장김치’ 세 번째 따뜻한 나눔



14일 안양시청 앞마당에서 해남군(군수 명현관, 가운데)이 김장김치 500통을 안양시(시장 최대호 왼쪽 세 번째)에 전달했다. (안양시 제공)

경기 안양시는 14일 오전 안양시청 앞마당에서 청정지역 전남 해남군과 함께 따뜻한 마음을 나누는 ‘2025년 김장김치 나눔행사’를 열고, 상호 우의를 다지는 고향사랑기부금을 전달했다.이날 행사에는 두 지역구 국회의원(박지원·민병덕·강득구)과 안양시 주민자치협의회 등이 참여한 가운데 해남군은 김장김치 500통을 안양시에 전달했다. 김치 재료 비용 전액은 해남군이 부담했다. 안양시와 해남군의 김장김치 나눔행사는 지난 2020년과 2021년에 이어 세 번째다.김장김치는 안양시 관내 주민자치협의회를 통해 복지 사각지대에 놓인 이웃에게 전달된다.이날 행사에서는 양 지자체가 고향사랑기부금을 상호 교차 기부하며 도농 상생의 가치를 실천했다.해남군은 안양시에 200만 원을 기부했으며, 안양시는 해남군에 2,000만원을 기부했다. 안양시 주민자치협의회도 100만원을 해남군에 기부했다.이날 안양시청 앞마당에서는 해남 우수 농수산물 직거래 장터도 함께 운영됐다.최대호 안양시장은 “해남군에서 보내주신 사랑의 김장김치와 기부에 깊이 감사드린다”며 “세 번째 나눔으로 이어진 두 지자체의 우정과 고향사랑기부금 교차 기부가 전국적인 모범 사례가 되기를 바란다”고 밝혔다.명현관 해남군수는 “청정 해남의 정이 담긴 김치가 안양 시민들에게 작은 행복을 전하길 바라며, 앞으로도 안양시와의 지속적인 교류와 협력을 통해 도농 상생 발전을 위해 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자