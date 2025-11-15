박진영 경기도의원, 경기북부 산업단지 전력·에너지 인프라 부족 문제 지적



박진영 의원이12일 열린 제387회 정례회 경기도 균형발전기획실 및 평화협력국 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 박진영 의원(더불어민주당·화성8)은 11월 12일 열린 제387회 정례회 경기도 균형발전기획실 및 평화협력국 행정사무감사에서 경기북부 산업단지 경쟁력 강화를 위해 에너지 공급 대책 마련의 필요성을 강조했다.박진영 의원은 “산업단지 유치의 핵심 요인은 규제 완화뿐만 아니라 안정적인 전력 공급”이라며 “최근 파주 등 일부 지역은 특별법에 따라 지정이 이뤄지고 있지만 북부 전체의 전력 인프라 경쟁력은 여전히 낮은 수준”이라고 지적했다.박진영 의원은 “균형발전기획실이 향후 발전 계획을 세울 때 에너지 확보를 병행해야 한다”며 “규제가 해소되고 충분한 전력이 공급된다면 기업 입지 매력도는 자연스럽게 높아질 것”이라고 강조했다.박진영 의원은 특히 ‘분산에너지 활성화법’ 제정을 언급하며 “이제는 외부에서 전력을 끌어오는 방식이 아니라, 지역 내에서 직접 에너지를 생산·공급하는 체계를 구축해야 한다”며 “포천이나 가평은 상대적으로 발전시설이 많지만, 의정부 등 타 지역은 에너지 생산량이 낮아 균형 있는 지원이 필요하다”고 지적했다.또한 “데이터센터 등 전력 다소비 산업이 북부지역에 집중되면서 전력 수급 불균형이 심화되고 있다”며 “전력 인프라 확충 없이 산업단지를 조성하는 것은 기업 유치의 실효성을 떨어뜨릴 수 있다”고 경고했다.이에 대해 경기도 김상수 균형발전기획실장은 “북부 지역의 전력 공급 여건이 넉넉하지 않은 상황이지만 포천 등 지역 내 발전소와의 연계를 강화하고 균형발전 차원에서 대책을 마련하겠다”고 답했다.박진영 의원은 끝으로 “경기도의 산업정책은 단순히 특구 지정에 머물지 말고, 규제 해소와 에너지 인프라 확충을 동시에 추진해야 진정한 지역 경쟁력을 확보할 수 있다”고 강조했다.온라인뉴스팀