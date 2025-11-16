서울장학재단, 올해 AI 인재 275명에 21억 ‘통큰투자’



오세훈(가운데) 서울시장이 16일 서울시청에서 열린 ‘AI 서울테크 대학원 장학금 장학증서 수여식’에 참석한 모습. 뉴스1

서울장학재단은 16일 서울시청에서 ‘2025년 2학기 인공지능(AI) 서울테크 대학원 장학금 증서 수여식’을 열고 AI 분야 이공계 석·박사 대학원생 215명에게 장학증서를 수여했다고 밝혔다.시는 AI 기술 경쟁력 강화와 우수 인재 확보를 목표로 올해 AI 서울테크 대학원 장학금을 신설했다. 앞서 1학기에 지원한 60명을 포함해, 올해 275명의 장학생에게 총 20억 7500만원의 연구장려금을 지원했다. 등록금, 연구비, 생활비 등에 사용할 수 있다.재단은 AI 연구의 중요성이 커짐에 따라 1학기 석사 지원에서 2학기엔 박사과정까지 지원 대상을 확대했다. 향후 고급 연구 인력(박사후과정)까지로 지원 범위를 넓혀갈 계획이다.지원 규모도 올해 2학기 기준 석사 600만원, 박사 1000만원에서 내년에는 석사 2000만원, 박사 4000만원, 박사후과정 6000만원으로 확대할 예정이다.오세훈 시장은 “전 세계가 AI 인재 확보 경쟁을 벌이는 시대인 만큼 서울의 미래는 여러분과 같은 이공계 인재에게 달려 있다”며 “AI 서울테크 대학원 장학금이 학비 걱정을 덜고 연구에 몰입할 수 있는 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자