장민수 경기도의원, 미래세대재단 임시 거처 한계 지적... 정식 소재지 마련 촉구



장민수 의원이 14일 열린 제387회 여성가족평생교육위원회 종합 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 장민수 의원(더불어민주당, 비례)은 14일(금) 열린 제387회 여성가족평생교육위원회 종합 행정사무감사에서 미래세대재단의 소재지 확정과 청년기회패키지 사업 선발 기준의 모호성을 지적하며 개선을 촉구했다.장민수 의원은 “지난해 12월 통과된 미래세대재단 행정재산 무상사용 동의안 관련 상임위 검토보고서에서 이미 ‘신속한 재단 소재지 검토 및 입지 타당성 확보’가 강조됐음에도, 1년이 지난 현재까지 명확한 계획이 제시되지 않았다”고 문제를 제기했다.특히 “재단의 사무공간이 협소하고 업무 효율이 떨어 진다는 문제는 지속적으로 반복됐음에도 근본적 해결이 이루어지지 않았다”며 “2027년 리모델링 이후 구청사 신관으로 이전 가능하다는 답변만 반복되고 있어 그때까지 업무의 지속성과 효율성을 보장할 수 있을지, 이후 구청사 활용 계획 변화에 따라 재단이 안정적으로 자리 잡을 수 있을지 매우 우려된다”고 지적했다.이어 “재단의 상징성·접근성·정책 인프라 연계성 등 종합적 관점에서 재단의 최종 입지를 재검토해야 한다”고 강조하며 집행부의 보다 적극적이고 실질적인 대책 마련을 주문했다.또한 경기도 대표 청년정책인 청년기회패키지 ‘사다리’ 사업에 대해 “선발 기준이 모호해 청년들에게 혼선을 주고 있다”라며 “현재 공고문에는 ‘사회적 계층 이동이 필요한 청년’이라는 문구가 포함됐으나, 그 정의가 불명확해 선발의 공정성에 대한 의문이 지속적으로 제기된다”고 지적했다.이에 대해 집행부는 “향후 사업계획 수립 시 선발 기준을 보다 구체적이고 명문화하여 청년들의 혼선을 줄이겠다”고 답했다.끝으로 장민수 의원은 “사다리 사업을 3년째 지속해 온 만큼 이제는 기준을 정교화해야 할 시점”이라며 “명확한 기준 제시를 통해 공정성과 사업의 신뢰도를 높여야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀