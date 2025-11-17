金총리 ‘감사의 정원’ 제동…吳 시장측 “정쟁으로 변질시켜”

서울Pn

기념사하는 오세훈 서울시장
(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 중구 남대문시장에서 열린 남대문시장 아케이드 준공식에서 기념사를 하고 있다. 2025.11.17
김민석 국무총리가 광화문에 조성하는 서울시 ‘감사의 정원’ 사업에 문제를 제기하자 오세훈 서울시장 측이 반발했다.

김병민 서울시 정무부시장은 17일 페이스북에 “김 총리가 오늘 오전 광화문 ‘감사의 정원’ 공사 현장을 찾아 ‘국민이 이해할지 의문’이라고 말했다”며 “이런 곳까지 정쟁의 무대로 변질된 모습이 참으로 유감스럽다”고 밝혔다.

이어 김 총리가 6월 25일 페이스북에 ‘호국영령들의 숭고한 희생에 보답하는 대한민국’이라고 적은 것을 언급하며 “내가 하면 ‘정의로운 추모’이고 오 시장이 하면 ‘불의한 추모’인가”라며 “추모와 예우는 정파와 색깔로 구분할 수 있는 일이 아니다”라고 했다.

김 부시장은 김 총리가 종묘 앞 재개발 논란과 한강버스 등 오 시장의 역점사업만 문제삼고 있다며 “총리가 ‘사전 선거운동’이라는 비아냥을 감수하는 이유가 무엇인지 이해하기 어렵다”고 꼬집었다.


'감사의 정원' 공사 현장 점검 나선 김민석 국무총리
(서울=연합뉴스) 이정훈 기자 = 김민석 국무총리가 17일 서울 광화문광장에 조성중인 '감사의 정원' 공사 현장을 찾아 외곽펜스에 그려진 조감도 옆을 지나고 있다. 2025.11.17
김 부시장은 2002년 서울시장 선거 후보였던 김 총리가 이명박 당시 후보의 청계천 복원 구상을 ‘현실성 없는 공약’이라고 비판한 일과 이재명 대통령이 대선 출정식을 청계광장에서 열었던 일도 언급했다. 그러면서 “86세대의 대표로 주목받던 김 총리께서 그 상징성에 걸맞게 보다 성숙한 판단과 책임 있는 행보를 보여주길 바란다”며 “국정 2인자가 23년 전 세계관에 머문다면 이는 개인의 문제가 아니라 국가의 불행”이라고 했다.

앞서 김 총리는 ‘감사의 정원’과 관련해 사업이 법적·절차적으로 제대로 추진되고 있는지 확인하겠다는 입장을 밝히는 등 연이어 서울시와 각을 세우고 있다.

안석 기자
