장대석 경기도의원 “경기도 자원봉사센터 공모사업, 종교적 중립성·검증체계 전면 재점검 필요”



장대석 의원이 17일 열린 자치행정국 및 경기도자원봉사센터 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 17일 열린 자치행정국 및 경기도자원봉사센터 행정사무감사에서 최근 3년간 특정 종교단체가 반복적으로 공모사업에 선정된 사실을 지적하며 “운영지침의 중립성 원칙과 행정의 검증·관리·감독 기능을 전면 재점검해야 한다”고 강하게 요구했다.장 의원은 자원봉사센터 공모사업 2023~2025년 선정 현황을 직접 분석한 결과를 공개하며, “신천지 자원봉사단 명의의 단체가 최근 3년간 총 11건 선정됐고, 도비 약 6,036만 원이 지원된 사실을 확인했다”고 밝혔다.이어 장 의원은 “단체 주소를 검색해 보면 종교시설 주소지와 동일하거나 인근 지역으로 나타나는 경우가 다수 있었는데도, 이러한 점이 심사 과정에서 충분히 검증되지 않았다”며 문제를 제기했다.또한 장 의원은 자원봉사센터 운영지침에 “정치·영리·특정 종교에 이용되지 않도록 중립성을 유지해야 한다”고 명시됐는데도, 해당 원칙이 실제 심사기준과 점수체계에 어떻게 반영됐는지 명확하지 않다고 지적했다.특히 활동이 종교시설 내부에서 이뤄진 사실에 대한 점검을 누락한 점을 문제 삼으며, “공모사업이 종교적 목적에 전용될 가능성을 사전에 걸러냈어야 한다”고 강조했다.또한 장 의원은 “도민 세금으로 운영되는 공모사업에서 중립성과 투명성, 사전검증·사후점검 모두 소홀할 수 없다”라며, “도는 심사 체계와 관리 시스템을 전면적으로 재점검하고, 필요 시 조사도 실시해야 한다”고 주문했다.이에 자치행정국장은 “위원님 지적에 공감하며, 자원봉사 공모사업이 종교 목적에 이용되지 않고, 자원봉사 본연의 목적을 실현할 수 있도록 개선 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀