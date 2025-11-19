충남 대표 한우·젖소 찾아라…좋은 가축 선발 경진대회

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 충남 예산군 도 농업기술원에서 김태흠 충남도지사와 농·축협 관계자, 도내 축산농가 등 3000여 명이 참석한 가운데 좋은 가축 선발 경진대회가 열렸다.농협 충남세종지역본부가 주관하고, 도와 예산군이 후원한 이번 행사는 고품질 축산물 생산 의욕을 고취해 수입 개방에 대응하고 농가 간 정보를 공유하기 위해 마련됐다.이날 대회에선 시군별 한우·젖소 6부문 총 90두 출품축 중 예비 심사를 통과한 18두의 발육 상태와 체구, 피부, 털 색깔, 목 굵기, 배·꼬리·다리 길이, 발굽, 걸음걸이 등 외모를 현장 심사 평가했다.한우 5개 부문별 최우수상에는 △암송아지 부문 유기택 농가(공주시) △미경산우 부문 장건용 농가(서천군) △경산우 1부문 강경신 농가(아산시) △경산우 2부문 김영식 농가(홍성군) △경산우 3부문 유재경 농가(서천군)가 각각 선정됐다.젖소 1개 부문 최우수상은 암송아지 부문 김현일 농가(예산군)가 차지했다.이번 대회에선 도내 축산 전공학과에 재학 중인 대학생들을 초청해 가축 개량, 축산 정보 등 첨단 미래 축산의 현장을 체험할 수 있는 기회도 제공했다.김태흠 충남지사는 이 자리에서 “축산업은 식량 안보와 직결되는 핵심 산업”이라며 “산업단지처럼 소규모 농가들을 집적화·규모화해 사육부터 육가공까지 끝내고 분뇨에서 나온 바이오가스로 전기도 생산하는 등 최첨단 축산단지를 만들 것”이라고 강조했다.이어 “도는 축산업 발전을 위해 1조원 규모 펀드를 조성해 축사 현대화와 함께 축산농가 경영난 해소를 지원하고 있다”며 “공주로 이전이 결정된 축산환경관리원을 통해 친환경적 축산농장 조성과 가축 분뇨 자원화, 체계적인 축산인 교육까지 제공할 것”이라고 말했다.예산 이종익 기자