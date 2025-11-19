“100년 전 경성소방서처럼… 소방 문화유산이 미래 안전의 열쇠 될 것”

경성소방서 설립 100주년 세미나



지난 14일 서울 은평구 서울소방학교 국제회의장에서 열린 '경성소방서 설립 100주년 기념 학술 세미나'에서 홍영근(뒷줄 오른쪽 여섯 번째) 서울소방재난본부장을 비롯한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 이날 행사에는 소방공무원과 소방학회 관계자 등 170여명이 참석해 자리를 빛냈다.

“100년 전 ‘경성소방서’에서 시작된 발걸음이 지금의 서울을 지켰듯, 소방 문화유산을 보존하는 것이야말로 미래 세대의 안전을 보장하는 길입니다.”홍영근 서울소방재난본부장은 지난 14일 서울소방학교 국제회의장에서 열린 ‘경성소방서 설립 100주년 기념 학술 세미나’에서 이렇게 말했다. 우리나라 최초 소방서인 경성소방서(현재 종로소방서) 100년의 의미를 되짚는 것을 넘어, 소방 문화유산의 보존과 활용이 향후 우리나라 안전을 이끌 핵심 전략이라고 역설한 것이다.18일 서울시에 따르면 홍 본부장이 소방 문화유산의 가치를 강조한 이유는 소방 유물을 단순한 기록물로 남기는 데 그치지 않고, 시민이 공감하고 체험할 수 있는 콘텐츠로 발전시키는 것이 미래 소방의 핵심 과제라고 판단했기 때문이다.그는 “소방이 역사적 전통을 계승하고 미래 정책을 추진하는 단계로 나아가기 위해선 소방 유산의 보존과 현대적 활용이 꼭 필요하다”며 “이번 세미나는 소방 문화유산의 보존 가치를 높이고 미래 소방 정책 방향을 설정하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 강조했다.실제 이날 세미나에 나선 전문가들은 홍 본부장의 제안에 힘을 실어주며, 이를 뒷받침할 구체적인 정책 제언 등을 쏟아냈다.김상욱 한국재난역사연구소 박사는 ‘서울 소방의 태동과 발전사’ 강연에서 “대형 재난이 반복되면서 소방의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “소방이 가진 문화유산을 비롯해 인력과 장비 등의 인프라를 국가 위기관리 체계 전반에서 전략적으로 활용해야 한다”고 조언했다.이어 조선호 소방역사문화포럼 박사는 “경성소방서와 관련된 건축과 장비, 복식 등 유·무형 자산을 단순한 유물이 아닌 시민 체험과 교육을 할 수 있는 ‘살아 있는 문화유산’으로 확장해야 한다”고 제안했다. 아울러 그는 소방 문화유산이 소방관의 자긍심을 높이고, 시민의 안전 의식을 고취하는 매개체가 될 수 있다고도 강조했다.이정수 국가유산청 학예연구사는 ‘소방 문화유산의 가치와 전망’을 주제로 한 강연에서 “소방 유산을 등록문화재로 등재하고, 디지털 아카이브와 실감형 콘텐츠 등으로 활용해 대국민 접근성을 확보해야 한다”고 주장했다. 그는 “더 많은 시민과 소방이 소통하기 위해서는 역사적 가치 위에 현대적 기술을 접목하는 것이 필수”라고 덧붙였다.임태환 기자