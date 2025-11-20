노량진 ‘한강벨트 1만 가구’ 2027년까지 모두 착공

재정비 촉진 8개 구역 전폭 지원

오세훈 시장 “2031년 입주 실현”

규제 풀고 인허가 앞당겨 속도전



오세훈(가운데) 서울시장이 19일 서울 동작구 노량진 재정비촉진지구 착공 현장을 방문해 발언을 하고 있다.

서울시는 오는 2027년까지 노량진 재정비 촉진지구 8개 구역의 전체 착공을 목표로 전폭적인 지원에 들어간다고 19일 밝혔다. 사업이 2031년에 모두 준공되면 한강벨트 지역인 노량진 일대는 1만 세대가 들어서게 된다.오세훈 서울시장은 이날 지난 6월 공사에 들어간 노량진 6구역 공사 현장에서 주민들과 만나 “노량진 일대는 비교적 원활하게 사업이 추진되고 있음에도 최근 10·15 정부 대책으로 이주비·분담금 등 주민 우려가 큰 것으로 안다”며 “2027년까지 전 구역 착공, 2031년 입주가 실현될 수 있도록 다각적으로 사업을 지원하고 정부 협의를 통한 대안 등을 마련하겠다”고 말했다.2003년 2차 뉴타운에 지정된 노량진 재정비촉진지구는 2009∼2010년 8개 전체 구역지정 이후 2012년 뉴타운 출구전략 등의 난관에도 단 한 곳의 구역해제 없이 사업이 추진돼왔다. 현재 6·8구역이 착공을 시작했고, 4·5·7구역은 이주 및 해제, 1·3구역은 관리처분계획 단계를 진행하고 있다.서울시는 착공에 들어간 6·8구역과 다음달 착공을 앞둔 2구역에 대해 급격한 공사비 상승으로 시공사 등과의 갈등이 생기지 않도록 사전 모니터링을 하고, 갈등 발생시 ‘정비사업 코디네이터’를 파견해 차질 없이 사업을 추진하도록 지원할 계획이다.앞으로 노량진 지역은 ▲기준용적률 10% 추가 상향 ▲법적상한용적률 1.2배 확대 등 ‘재정비촉진사업 규제혁신’을 통한 사업성 개선과 인허가 절차를 개선하는 신속통합기획 2.0을 통한 사업 기간 단축 등을 모두 적용받게 된다.﻿안석 기자