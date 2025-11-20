|부산 벡스코서 ‘사랑의 김치 나눔’ 한마당
19일 오전 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 열린 ‘2025 사랑의 김치 나눔 한마당’에는 지역 기업·기관·단체와 자원봉사자 등 1000여 명이 참여해 독거노인 등 6200여 가구에 전달할 김치를 버무리고 있다. 부산시가 주최하고 시 자원봉사센터와 16개 구·군 자원봉사센터, 벡스코가 공동 주관하는 부산 최대 규모의 김치 나눔 행사로, 40개 지역 기업·기관이 2억여 원을 후원했다.
부산 연합뉴스
2025-11-20 24면
