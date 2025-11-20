관악, 3분기 기준 공약 이행률 94.2%

60개 과제 중 17개 조기 완료

문화복지타운 건립 등 속도전



박준희 서울 관악구청장

서울 관악구는 지난 18일 하반기 공약사업 보고회를 열고 민선 8기 6대 구정 목표와 60개 실천 과제 전반에 걸쳐 이행 현황을 점검했다고 19일 밝혔다.관악구에 따르면 3분기 기준 공약사업 이행률은 94.2%를 기록했다. 전체 60개 과제 중 17개 과제를 조기 완료해 목표치를 웃돌았다. 주요 공약 이행 완료 사업으로는 ▲사회적경제 활성화 ▲행복한 1인 가구 ▲청년상상주간 개최 ▲스마트 횡단보도 확대 ▲주차장 확충 등이 꼽혔다. 아울러 ‘관악S밸리 2.0 추진’과 ‘관악문화복지타운 건립’, ‘강감찬 브랜드파워 강화’ 등 주요 현안 사업도 연내 조기 완료될 것으로 관악구는 전망했다.관악구는 민선 8기 임기 내 매니페스토 관련 ‘공약 이행 및 정보공개 평가’에서 2회 연속 최우수(SA) 등급을, ‘전국 지방자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서도 3회 연속 ‘최우수상’을 받았다.박준희 관악구청장은 “지난 7년간 경제, 청년, 힐링, 소통 어느 분야 하나 빠짐없이 성장했고 주민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 왔다”며 “남은 사업도 속도감 있게 마무리하고 더 큰 발전, 더 깊은 행복을 드릴 수 있도록 끝까지 달리겠다”고 강조했다.김주연 기자