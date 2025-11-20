서울시의회 국민의힘 “박주민 의원의 ‘치사한 놈’ 발언, 서울 시민 앞에서 정중히 사과하라”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘이 20일 박주민 의원의 서울시장에 대한 욕설 행위와 관련해 다음과 같은 논평을 냈다.더불어민주당 새서울특위 위원장인 박주민 국회의원과 자당 시의원들이 오세훈 시장 면박 주기 기습 쇼를 계획했으나 크게 허탕을 쳤다.서울시의회 제333회 정례회 제3차 본회의가 열리는 날, 박주민 국회의원과 민주당 시의원들이 유튜브 촬영팀까지 대동하고 나타나, 서울시의회 본관 차량 출입구를 점령했다.본회의 시정질문 답변을 위해 출석하는 오세훈 시장에게 항의하는 영상을 찍어 이슈를 한 번 만들어볼 요량이었던 것이다.그러나 오세훈 시장이 서울시의회 본관을 출입하는 방식은 본관 주차장 상황이나 주변 교통상황에 따라 탄력적이라는 점을 그들이 잘 몰랐던 모양이다.오 시장과 맞닥뜨려서 박주민 의원의 주가를 올려줄 멋진 장면을 연출하고 싶었을 텐데, 애석하게도 오 시장은 오늘 다른 출입구를 사용하였다.박주민 의원이 서울시장에게 문제를 제기할 방법과 기회, 시기와 장소는 매우 다양했다. 그럼에도 서울시의회 본회의가 있는 날, 그것도 시청도 아닌 시의회에서 이런 일을 벌였다.참 무례했다. 아무리 필요한 일이라도 남의 집 잔치 날은 피하는 게 상식이고 예의다.심지어 자기들 예상과 다르게 일이 돌아가자, 박주민 의원은 오세훈 시장에 대해 “치사한 놈”이라며 상스러운 욕설까지 내뱉었다. 그 장면은 아직 유튜브에 그대로 박제돼 있다.오세훈 시장이 시의회에 출입하는 방식마저도 자신들의 예상을 벗어나면 욕먹을 짓이 되는가 보다.박 의원은 김민석 국무총리의 오세훈 스토킹이 주목되는 듯하니, 배가 아팠는가? 아니면 경쟁심리로 몸달았는가?아무리 마음이 조급해도, 서울 시민 앞에서 이렇게 상스러움까지 들키면, 시장은커녕 서울시장 후보자가 되기도 어려울 것이다.박주민 의원은 자신의 욕설을 시민 앞에서 정중히 사과하라.그리고 쇼가 아닌 미래 비전과 정책경쟁으로 서울 시민께 판단 받으라.2025. 11. 20서울시의회 국민의힘 대변인 채수지온라인뉴스팀