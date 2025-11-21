경기도의회 미래과학협력위원회, 2025 경기도지사배 뷰티예술 경연대회 참석



11월 18일 성남실내체육관에서 열린 ‘2025 경기도지사배 뷰티예술 경연대회’에 참석한 미래과학협력위원회 이제영 위원장과 내빈들이 테이프 커팅을 하고 있다.(사진=경기도의회)



‘2025 경기도지사배 뷰티예술 경연대회’에서 이제영 위원장이 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 이제영, 국민의힘, 성남8)는 11월 18일(화) 성남실내체육관에서 열린 ‘2025 경기도지사배 뷰티예술 경연대회’에 참석해 K-뷰티 산업의 성장 가능성과 현장 미용인들의 헌신에 깊은 감사의 뜻을 전했다.이날 행사에는 이제영 위원장을 비롯해 전석훈 부위원장(더불어민주당, 성남3), 박노극 경기도 미래성장산업국장, 신상진 성남시장, 이선심 대한미용사회중앙회장, 뷰티산업 종사자 및 도민 등이 함께했다.이제영 위원장은 축사에서 “최근 K-팝, K-푸드, K-드라마가 대한민국의 상징이 되고 있다”며 “여기에 K-뷰티가 더해진다면 대한민국을 더욱 위대하게 만드는 결정적인 역할을 할 것이다”라고 강조하며 K-뷰티의 위상을 높게 평가했다.또한 “뷰티산업은 사람의 자신감을 세우고 일상의 행복을 더하는 감성 산업으로 성장했다”며 “미용인 여러분의 손끝에서 피어나는 예술이 도민의 웃음이 되고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 “오늘 대회가 미래 뷰티산업의 가능성을 보여주고 청년들에게 꿈을 심어주는 시간이 되길 바란다”며 “도의회도 미용인들이 자부심을 갖고 활동할 수 있는 환경을 만들고 관련 예산을 확보하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.끝으로 이제영 위원장은 “성남은 대한민국 혁신의 중심인 판교테크노밸리를 품고 있다”며 “성남이 뷰티산업의 중심지로 성장하고, 세계로 뻗어가는 뷰티예술의 출발점이 되길 진심으로 기원한다”고 말했다.온라인뉴스팀