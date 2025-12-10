관악구, 복지부 ‘지역복지사업평가’ 3개 분야 수상

서울Pn

관악구, 보건복지부 지역복지사업평가 3관왕
박준희(가운데) 서울 관악구청장이 보건복지부 주관 ‘2025년 지역복지사업평가’에서 관악구의 3개 분야 수상을 축하하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구가 보건복지부 주관 ‘2025년 지역복지사업 평가’의 3개 분야에서 수상했다고 10일 밝혔다.

이 평가는 매년 전국 17개 시도와 229개 기초지자체를 대상으로 지역 복지 발전에 기여한 우수사례를 발굴·확산하기 위해 진행된다.

관악구는 우선 ‘고독사 예방 및 관리’ 분야에서 최우수상을 받았다. 지난해 이 분야에서 대상을 받은 데 이은 2년 연속 수상이다. 고립가구를 위한 커뮤니티 공간 확대, 청년 고독사 고위험군 대상 맞춤형 지원사업, 참여형 관계망 프로그램 등에서 높은 평가를 받았다.

아울러 ‘찾아가는 보건복지서비스 제공’ 분야와 ‘희망복지지원단 운영’ 분야에서 각각 우수상을 받았다. 찾아가는 보건복지서비스에서는 보건·복지·치안·구급을 아우르는 통합 위기대응 행정체계를 구축하고 위기가구 실태조사를 추진한 점에서 주목받았다. 희망복지지원단은 통합 복지 안전망을 강화한 점에서 긍정적으로 평가받았다.

박준희 관악구청장은 “민관이 함께 협력해 만든 관계 기반의 촘촘한 복지정책이 이룬 성과”라며 “앞으로도 모든 주민이 서로 연결돼 고립되지 않는 따뜻한 공동체를 만들어가겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
