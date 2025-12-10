전남도, 인권침해 조기 발견과 보호 체계 구축 총력

권역별로 월간·분기별 지킴이 운영 체계 구축, 체계적 활동 지원



전라남도가 도민명예인권지킴이와 22개 시군 담당자들과 10일 도청에서 ‘인권보호 활동 활성화 간담회’를 하고 있다.

전남도가 도민 인권침해 조기 발견과 신속한 보호 체계 구축에 나섰다.전라남도가 제5기 도민명예인권지킴이와 22개 시군 담당자들과 10일 도청에서 2026년 인권보호 활동 활성화 간담회를 갖고 지킴이 인권 다짐 선서와 4개 권역별 대표 선출, 2026년 연간 지킴이 운영계획과 활성화 방안 논의 등을 진행하며 현장 중심 인권 보호 활동의 추진체계를 정비했다.이번 간담회에서는 특히 지킴이–시군–도 인권센터 간의 협력 기반 강화와 함께 도민 인권침해의 조기 발견과 신속한 보호·구제 체계 구축 방안 등이 집중 논의됐다.또 지킴이 활동의 효율성을 높이기 위해 4개 권역별 대표와 총무를 선임하고 2026년부터는 월간·분기별 운영 체계를 구축해 더욱 체계적 활동을 지원할 방침이다.심재명 전남도 자치행정과장은 “도민의 일상 가까이에서 인권을 살피는 지킴이가 전남 인권 보호의 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 인권 상담·구제와 인권 교육 확대 등 체감형 인권 보호 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자