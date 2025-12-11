서울Pn

검색

“건물 사이 좁아도 창문 낼 수 있게…” 서울시,

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 ‘5분 정원도시’ 순항… 3곳 동행가든 조성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘창업의 요람’ 노원, 스타트업 투자자 어서 오세

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평구, 지역복지사업 평가 사회보장 부정수급 관리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“지하철 갈아타고 주차비 50% 아껴요”… 서울교통공사, 환승주차장 이용 캠페인

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울교통공사와 서울시설공단은 지난 10일 복정역 환승주차장에서 시민들을 대상으로 지하철 이용 활성화 공동 캠페인을 진행했다. 서울교통공사 제공


서울교통공사가 지난 10일 서울시설공단과 함께 복정역 환승주차장에서 시민들을 대상으로 지하철 이용 활성화 공동 캠페인을 진행했다고 11일 밝혔다. 복정역 환승주차장은 공사가 관할하는 5개소 중 정기권 이용객이 가장 많고, 이용자 64.6%가 실제로 지하철을 이용하는 ‘환승 모범 사례’로 꼽히는 곳이다.

이번 캠페인의 핵심은 주차요금 최대 50% 할인 혜택이다. 환승주차장에 주차한 후 대중교통(지하철·버스)으로 환승하고 동일 카드로 주차요금을 결제하면 요금을 50%까지 할인받을 수 있다. 이는 자가용 이용을 줄이고 친환경 대중교통 이용을 유도하기 위한 조치다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “환승주차장과 지하철을 연계 이용하면 도심 교통체증이 한층 완화될 것으로 기대한다”라며 “대표적 친환경 교통수단인 지하철 이용 활성화를 위해 유관기관과 협력 사업을 지속 추진하겠다”라고 말했다.


주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광진구, 맞춤형 지원으로 정비사업 속도 끌어올려

광장극동아파트 등 3곳 정비사업 공공지원 주민 궁금증 해소와 이해를 돕기 위한 정비사업 아카데미도

1만여명 참가… 중랑 ‘에코 마일리지’ 터졌다

1억원 적립… 서울 최우수구 선정

17년 막힌 길, 5분 만에 ‘휙’… 서초 고속터미

숙원 사업 해결한 전성수 구청장

중구, 흥인초 주변 전선·전봇대 싹 정리

안전사고 우려 내년 4월까지 철거 서울 지중화율 1위… “안심거리 조성”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr