성동구, 도심 속 철새와…두 번째 ‘성동원앙축제’ 개최

12월 13일, 14일 양일간 개최

주민 참여 중심 체험 프로그램



지난해 열린 ‘제1회 중랑천 버드 페스티벌 성동원앙축제’ 현장. 성동구 제공

서울 성동구는 ‘제2회 중랑천 버드 페스티벌 2025 성동원앙축제’를 개최한다고 11일 밝혔다. 축제는 12월 13일부터 14일까지 이틀간 살곶이체육공원과 인근 중랑천 철새보호구역에서 열린다.성동구와 공동주최를 맡은 사회적협동조합 한강은 3년간 중랑천 하류 하천 생태계 회복을 위해 노력해왔다. 최근에는 멸종위기종인 수달과 맹꽁이가 돌아왔다. 수백 마리의 원앙도 겨울을 나기 위해 도래하는 등 중랑천은 도심 속 자연 보호구역으로 자리 잡았다.올해 축제는 ‘우리 곁의 원앙, 원앙 곁의 우리’를 주제로 열린다. 구는 원앙을 비롯해 수달·삵·너구리·맹꽁이 등 중랑천에 서식하는 다양한 야생동물의 삶을 지키는 생태 보전의 중요성도 함께 알릴 계획이다.현장에서는 전문가와 함께 철새를 관찰하는 ‘탐조대회’, 해설과 걷기 체험을 결합한 ‘원앙투어’ 등 중랑천을 가까이에서 만날 수 있는 체험 프로그램이 진행된다. 그밖에 산새마을 자연학교의 도연스님 초청 ‘토크 콘서트’, 원앙마켓, 철새 먹이 주기, 보드게임 등 부대행사도 마련된다.정원오 성동구청장은 “이번 축제는 중랑천의 생물다양성이 유지될 수 있게 꾸준히 자연을 가꾸고 돌보는 일을 이어온 환경 단체와 시민들이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 도심에서 다양한 야생동물들이 공존할 수 있도록 중랑천의 생태적 가치를 지켜가기 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.유규상 기자