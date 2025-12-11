‘아고라 순천 송년음악회’···13일 오후 3시 조례호수공원 원형광장에서

제13회 항꾼에 즐기는 아고라 순천 폐막식



순천문화재단이 ‘제13회 항꾼에 즐기는 아고라 순천 폐막식 송년음악회’를 오는 13일 오후 3시 조례호수공원 원형광장에서 개최한다.

순천문화재단이 2025년을 마무리하며 지역 예술인과 시민이 함께 만들어온 ‘제13회 항꾼에 즐기는 아고라 순천 폐막식 송년음악회’(이하 아고라 순천 폐막식)를 오는 13일 오후 3시 조례호수공원 원형광장에서 개최한다.‘아고라 순천 폐막식’은 순천시 심포니 오케스트라, 빅보스 마칭밴드의 사전 공연을 시작으로 2025 아고라 순천 우수예술가 공연 및 미스트롯 수상 이력이 있는 가수 미스김의 축하공연 순으로 대장정의 막을 장식할 예정이다.올해 아고라 순천은 시민문화예술경연대회 ‘항꾸네 페스타’를 통해 시민 누구나 무대의 주체가 될 수 있는 참여형 프로그램을 강화했다. 다양한 연령·장르의 시민들이 직접 참여해 아고라의 무대를 채웠다. 또 재단은 타 시·도와의 교류공연을 추진해 지역 간 예술 교류의 장을 확대했다. 이 같은 교류를 통해 순천의 문화예술 역량을 널리 알리는 계기를 마련했다.올해 폐막식은 한 해 동안 아고라 순천을 채워온 예술가와 시민의 노고에 감사하는 마음을 담아 송년음악회 형식으로 구성했다. 재단은 누구나 편안하게 즐길 수 있는 다채로운 공연과 다양한 체험 프로그램으로 행사를 진행할 예정이다.김병준 순천문화재단 상임이사는 “아고라 순천은 도시 전체가 공연장이 되는 예술제로 연중 공연을 통해 시민과 함께 만들어가는 축제의 장을 마련해 즐거움과 감동을 선사했다”며 “아고라 순천의 마지막을 장식할 자리에 많은 분들이 함께 해주시기를 바란다”고 밝혔다.순천 최종필 기자