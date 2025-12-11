신안군·태양광산업협회, 태양광 기자재 국산화 사용 협약

태양광 발전 핵심 부품인 인버터 등 기자재, 국산 제품 중심 조달



신안군이 지난 8일 신안 태양광산업협회와 ‘신안 태양광산업 기자재 국산화 사용 협약’을 하고 있다.

전남 신안군이 (사)신안 태양광산업협회와 지난 8일 ‘신안 태양광산업 기자재(인버터 등) 국산화 사용 협약’을 체결했다.이번 협약은 신안군이 국내 최대 태양광 발전단지 거점으로 성장함에 따라 태양광 발전의 핵심 부품인 인버터 등을 국산 제품 중심으로 조달해 정부의 에너지 정책에 부응하고 태양광산업의 지속 가능한 발전 기반을 구축하기 위해 마련됐다.협약 내용은 신안군 내 신규 및 기존 태양광 발전사업의 기자재 조달 시 국산 제품을 최우선 사용하는 것과 기술 교류와 효율적인 유지보수 체계 구축 등의 상호 협력 강화 등이다.또 정부와 신안군의 국산화 정책 지원사업을 상호 연계해 공동 추진하고, 정부의 국산 장비 우대 정책에 대한 공동 대응 및 신안군 내 국산 기자재 사용 촉진을 위한 정책 제안과 공동 발전을 위한 협력을 지속하기로 했다.김대인 신안군수 권한대행은 “이번 협약이 우리나라 신재생에너지 중심지인 신안군과 국내 태양광산업 도약의 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 국내 태양광산업을 이끄는 거점 지역으로서 책임과 역할을 다하겠다”고 밝혔다.신안군은 이번 국산 기자재 우선 사용 협약 체결이 지방자치단체가 주도하여 국가 산업 정책을 이행하는 모범 사례로, 국산 태양광 제조산업의 경쟁력을 강화하고 국가 에너지자립에 기여할 것으로 기대했다.신안 류지홍 기자